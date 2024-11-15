15 ноября 2024

«Огромный вклад в будущее»: Жога высоко оценил образовательные учреждения Тобольска. Видео

Жога дал высокую оценку образовательным учреждениям Тобольска
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Жога пообщался с учениками школы №16 в Тобольске
Жога пообщался с учениками школы №16 в Тобольске Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тобольск вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором. Там он осмотрел и высоко оценил образовательные, спортивные и творческие учреждения города.

«Я посетил социальные объекты, которые созданы для детей. Ребята в Тобольске могут реализовать себя в разных форматах: образование, спорт, творчество. Это огромный вклад в наше будущее», — цитирует Жогу его пресс-служба

За день полпред побывал аэропорте Ремезов, Центре спортивной гимнастики, «Кванториуме» и школе №16, где пообщался с учениками. Завершили же вечер Жога и Моор просмотром постановки «Матросская тишина» в Тобольском драмтеатре. Оба политика были восхищены игрой актеров.

Первый визит Жоги в Тобольск состоялся в октябре. Тогда полпред посетил исторические места древнего сибирского города.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тобольск вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором. Там он осмотрел и высоко оценил образовательные, спортивные и творческие учреждения города. «Я посетил социальные объекты, которые созданы для детей. Ребята в Тобольске могут реализовать себя в разных форматах: образование, спорт, творчество. Это огромный вклад в наше будущее», — цитирует Жогу его пресс-служба За день полпред побывал аэропорте Ремезов, Центре спортивной гимнастики, «Кванториуме» и школе №16, где пообщался с учениками. Завершили же вечер Жога и Моор просмотром постановки «Матросская тишина» в Тобольском драмтеатре. Оба политика были восхищены игрой актеров. Первый визит Жоги в Тобольск состоялся в октябре. Тогда полпред посетил исторические места древнего сибирского города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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