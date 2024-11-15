Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тобольск вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором. Там он осмотрел и высоко оценил образовательные, спортивные и творческие учреждения города.
«Я посетил социальные объекты, которые созданы для детей. Ребята в Тобольске могут реализовать себя в разных форматах: образование, спорт, творчество. Это огромный вклад в наше будущее», — цитирует Жогу его пресс-служба
За день полпред побывал аэропорте Ремезов, Центре спортивной гимнастики, «Кванториуме» и школе №16, где пообщался с учениками. Завершили же вечер Жога и Моор просмотром постановки «Матросская тишина» в Тобольском драмтеатре. Оба политика были восхищены игрой актеров.
Первый визит Жоги в Тобольск состоялся в октябре. Тогда полпред посетил исторические места древнего сибирского города.
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