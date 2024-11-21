Россиян предупредили об опасности определенных телевизоров для жизни человека

РЭО: жидкокристаллические телевизоры опасны для окружающей среды и человека
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Телевизоры с люминесцентной подсветкой опасны для россиян из-за содержания в них ртути
Телевизоры с люминесцентной подсветкой опасны для россиян из-за содержания в них ртути Фото:

Российский экологический оператор (РЭО) выявил, что телевизоры с жидкокристаллическим экраном и люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды из-за содержания в них ртути. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

«В России ежегодно образуется около 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%. Особую опасность для окружающей среды представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой — люминесцентная лампа с холодным катодом», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Его слова передает ТАСС. По словам специалиста, в люминесцентной лампы может содержаться до 3,5 миллиграмма ртути. Примерно столько же содержится в двух градусниках, уточнил руководитель компании. Он пояснил, что при утилизации могут вырабатываться ртутные пары, которые представляют опасность не только для природы, но и человека. Последний может даже погибнуть.

Осенью прошлого года в России вступили в силу новые нормативы по переработке отходов электронного и электрического оборудования. Согласно этим правилам, установлен минимальный порог утилизации таких отходов на глубину в 85%. Кроме того, утилизирующие компании обязаны направлять отходы электроники на переработку в течение 11 месяцев с момента их образования. При этом отходы можно передавать только лицензированным учреждениям. 

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Российский экологический оператор (РЭО) выявил, что телевизоры с жидкокристаллическим экраном и люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды из-за содержания в них ртути. Об этом сообщает пресс-служба РЭО. «В России ежегодно образуется около 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%. Особую опасность для окружающей среды представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой — люминесцентная лампа с холодным катодом», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Его слова передает ТАСС. По словам специалиста, в люминесцентной лампы может содержаться до 3,5 миллиграмма ртути. Примерно столько же содержится в двух градусниках, уточнил руководитель компании. Он пояснил, что при утилизации могут вырабатываться ртутные пары, которые представляют опасность не только для природы, но и человека. Последний может даже погибнуть. Осенью прошлого года в России вступили в силу новые нормативы по переработке отходов электронного и электрического оборудования. Согласно этим правилам, установлен минимальный порог утилизации таких отходов на глубину в 85%. Кроме того, утилизирующие компании обязаны направлять отходы электроники на переработку в течение 11 месяцев с момента их образования. При этом отходы можно передавать только лицензированным учреждениям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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