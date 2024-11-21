Китай жестко ответил на заявление Пентагона об обмене ядерными ударами

США нужно предпринимать определенные меры для снижения стратегических рисков и выполнять свои обязательства по ядерному разоружению. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга.
«США следует добросовестно выполнять свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению, продолжать существенно сокращать ядерный арсенал, <...> а также прилагать усилия для снижения стратегических рисков», — заявил Линь Цзянь, отметив, что Штатам нужно поддерживать стабильность и мир в регионе. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен сообщил, что в случае обмена ядерными ударами Штаты рассчитывают сохранить часть своего ядерного арсенала. Это необходимо для того, чтобы и в дальнейшем иметь возможность сдерживать потенциальных противников, передает RT.
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