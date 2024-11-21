Первый зампред Набиуллиной покидает Центробанк

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Скоробогатова внесла значительный вклад в развитие платежной инфраструктуры России, заявила Набиуллина
Скоробогатова внесла значительный вклад в развитие платежной инфраструктуры России, заявила Набиуллина Фото:

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает свою должность. Об этом рассказала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха», — приводит слова Набиуллиной пресс-служба ЦБ. Отмечается, что Скоробогатова покидает свою должность со 2 декабря 2024 года для продолжения карьеры вне Центробанка.

Набиуллина также отметила значительный вклад Скоробогатовой в развитие платежной инфраструктуры России и выразила ей благодарность за профессионализм и достижения. Директор Департамента информационных технологий Зульфия Кахруманова займет место Скоробогатовой с 2 декабря. Она возьмет под свое руководство работу нескольких департаментов, включая Департамент национальной платежной системы.

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Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает свою должность. Об этом рассказала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина. «Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха», — приводит слова Набиуллиной пресс-служба ЦБ. Отмечается, что Скоробогатова покидает свою должность со 2 декабря 2024 года для продолжения карьеры вне Центробанка. Набиуллина также отметила значительный вклад Скоробогатовой в развитие платежной инфраструктуры России и выразила ей благодарность за профессионализм и достижения. Директор Департамента информационных технологий Зульфия Кахруманова займет место Скоробогатовой с 2 декабря. Она возьмет под свое руководство работу нескольких департаментов, включая Департамент национальной платежной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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