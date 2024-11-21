Первый зампред Набиуллиной покидает Центробанк

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает свою должность. Об этом рассказала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.
«Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха», — приводит слова Набиуллиной пресс-служба ЦБ. Отмечается, что Скоробогатова покидает свою должность со 2 декабря 2024 года для продолжения карьеры вне Центробанка.
Набиуллина также отметила значительный вклад Скоробогатовой в развитие платежной инфраструктуры России и выразила ей благодарность за профессионализм и достижения. Директор Департамента информационных технологий Зульфия Кахруманова займет место Скоробогатовой с 2 декабря. Она возьмет под свое руководство работу нескольких департаментов, включая Департамент национальной платежной системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.