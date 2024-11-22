В вотчине УГМК сорвалась смена власти после бунта депутатов

В Ревде (Свердловская область), где находится крупный завод УГМК по обработке цветных металлов, депутаты местной думы не приняли отставку председателя Андрея Мокрецова, о которой просил он сам после ультиматума оппозиционеров. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Мокрецов.
Из 15 депутатов за отставку проголосовали 12. Для решения было необходимо 14. Как ранее сообщало URA.RU, шестеро депутатов-оппозиционеров саботируют принятие поправок в городской Устав, из-за чего бюджетные учреждения могут остаться без финансирования в 2025 году. Депутаты хотят заставить «Единую Россию», с чьей политикой не согласны, считаться с мнением других. Был даже поставлен ультиматум — либо Мокрецов уходит в отставку, либо голосовать за изменения в документ не будут. Заявление о сложении полномочий он написал накануне.
«Председатель думы, помимо отставки, обещал внести в повестку вопрос об отмене индексации тарифов ЖКХ, но это не было сделано. Это наше основное требование — тарифы. Этого хотят избиратели. Мы собирали рекордное количество подписей об этом не так давно — около 10 000 на город населением 60 000. Жителей беспокоит повышение уровня коммунальных платежей», — заявил URA.RU один из отсутствовавших депутатов, эсер Юрий Оносов.
Внеочередное заседание прошло днем 22 ноября. Оппозиция была представлена тремя депутатами, остальные встречу пропустили.
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