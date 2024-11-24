Baza раскрыла личность стрелявшего в людей в Саратовской области

Полиция Саратовской области объявила в розыск Рубика Акопяна после инцидента со стрельбой, произошедшего в Марксе. Акопян подозревается в убийстве Михаила Кутузова и ранении Алексея Соколовского в результате дорожного конфликта.
«Полиция разыскивает Рубика Акопяна после стрельбы в Марксе Саратовской области... 41-летний мужчина подозревается в убийстве Михаила Кутузова в результате дорожного конфликта. Еще один — Алексей Соколовский был ранен Акопяном», — пишет telegram-канал Baza.
Соколовский и Кутузов, находясь в автомобиле «Ока», предприняли попытку опередить «Ленд Крузера» Акопяна у Парка Победы. Однако водитель джипа сумел настигнуть «Оку», что привело к конфликту, переросшему в драку.
В ходе инцидента Акопян произвел выстрелы из пистолета по Кутузову и Соколовскому, после чего оставил свой «Ленд Крузер» вблизи места происшествия и скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция активно проводит поиски Акопяна.
Ранее стало известно, что неизвестный на тот момент мужчина открыл огонь по людям в городе Маркс Саратовской области. Тогда правоохранительные органы объявили план перехват. Личность стрелявшего не раскрывалась.
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