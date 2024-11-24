Baza раскрыла личность стрелявшего в людей в Саратовской области

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Полиция разыскивает Рубика Акопяна, стрелявшего в людей под Саратовом
Полиция разыскивает Рубика Акопяна, стрелявшего в людей под Саратовом Фото:

Полиция Саратовской области объявила в розыск Рубика Акопяна после инцидента со стрельбой, произошедшего в Марксе. Акопян подозревается в убийстве Михаила Кутузова и ранении Алексея Соколовского в результате дорожного конфликта.

«Полиция разыскивает Рубика Акопяна после стрельбы в Марксе Саратовской области... 41-летний мужчина подозревается в убийстве Михаила Кутузова в результате дорожного конфликта. Еще один — Алексей Соколовский был ранен Акопяном», — пишет telegram-канал Baza.

Соколовский и Кутузов, находясь в автомобиле «Ока», предприняли попытку опередить «Ленд Крузера» Акопяна у Парка Победы. Однако водитель джипа сумел настигнуть «Оку», что привело к конфликту, переросшему в драку.

В ходе инцидента Акопян произвел выстрелы из пистолета по Кутузову и Соколовскому, после чего оставил свой «Ленд Крузер» вблизи места происшествия и скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция активно проводит поиски Акопяна.

Ранее стало известно, что неизвестный на тот момент мужчина открыл огонь по людям в городе Маркс Саратовской области. Тогда правоохранительные органы объявили план перехват. Личность стрелявшего не раскрывалась.

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Полиция Саратовской области объявила в розыск Рубика Акопяна после инцидента со стрельбой, произошедшего в Марксе. Акопян подозревается в убийстве Михаила Кутузова и ранении Алексея Соколовского в результате дорожного конфликта. «Полиция разыскивает Рубика Акопяна после стрельбы в Марксе Саратовской области... 41-летний мужчина подозревается в убийстве Михаила Кутузова в результате дорожного конфликта. Еще один — Алексей Соколовский был ранен Акопяном», — пишет telegram-канал Baza. Соколовский и Кутузов, находясь в автомобиле «Ока», предприняли попытку опередить «Ленд Крузера» Акопяна у Парка Победы. Однако водитель джипа сумел настигнуть «Оку», что привело к конфликту, переросшему в драку. В ходе инцидента Акопян произвел выстрелы из пистолета по Кутузову и Соколовскому, после чего оставил свой «Ленд Крузер» вблизи места происшествия и скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция активно проводит поиски Акопяна. Ранее стало известно, что неизвестный на тот момент мужчина открыл огонь по людям в городе Маркс Саратовской области. Тогда правоохранительные органы объявили план перехват. Личность стрелявшего не раскрывалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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