Мужчина открыл стрельбу по людям в Саратовской области, объявлен план «перехват»

Правоохранительные органы объявили план перехвата неизвестного, открывшего стрельбу на улице Победы в Марксе
Неизвестный открыл огонь по людям в городе Маркс (Саратовская области). Один человек погиб, один ранен, сообщили в саратовских СМИ.
«Сегодня в городе Маркс Саратовской области произошло жестокое преступление. Неизвестный на автомобиле стрелял в людей. В результате погиб человек, еще один — ранен», — отметили в «СарИнформе» со ссылкой на правоохранительные органы.
Правоохранительные органы объявили план перехвата. Неизвестного разыскивают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.