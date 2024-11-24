Мужчина открыл стрельбу по людям в Саратовской области, объявлен план «перехват»

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Правоохранительные органы объявили план перехвата неизвестного, открывшего стрельбу на улице Победы в Марксе
Правоохранительные органы объявили план перехвата неизвестного, открывшего стрельбу на улице Победы в Марксе Фото:

Неизвестный открыл огонь по людям в городе Маркс (Саратовская области). Один человек погиб, один ранен, сообщили в саратовских СМИ.

«Сегодня в городе Маркс Саратовской области произошло жестокое преступление. Неизвестный на автомобиле стрелял в людей. В результате погиб человек, еще один — ранен», — отметили в «СарИнформе» со ссылкой на правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы объявили план перехвата. Неизвестного разыскивают.

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Неизвестный открыл огонь по людям в городе Маркс (Саратовская области). Один человек погиб, один ранен, сообщили в саратовских СМИ. «Сегодня в городе Маркс Саратовской области произошло жестокое преступление. Неизвестный на автомобиле стрелял в людей. В результате погиб человек, еще один — ранен», — отметили в «СарИнформе» со ссылкой на правоохранительные органы.  Правоохранительные органы объявили план перехвата. Неизвестного разыскивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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