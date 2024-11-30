Захарова поставила на место Японию, которая хочет забрать Курилы

Захарова: диалог с Японией возможен при отказе Токио от враждебного курса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Япония должна отказаться от враждебного курса против РФ, заявила Захарова
Япония должна отказаться от враждебного курса против РФ, заявила Захарова Фото:

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы о заключении мирного договора с РФ. Она отметила, что любые соглашения могут быть достигнуты только если Япония откажется от враждебного подхода к РФ.

«Возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Она отметила, что под «решением территориальной проблемы» между Россией и Японией следует понимать лишь юридическое оформление текущей границы, а не что-либо иное.

Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на непростые отношения между странами, сообщил премьер-министр Сигэру Исиба. Он подчеркнул, что Токио продолжит работать над решением территориальной проблемы. Однако в Кремле отметили, что ухудшение отношений произошло из-за того, что Япония присоединилась к санкциям против РФ, что усложняет дальнейшие переговоры. Вопрос о мирном договоре продолжает оставаться актуальным с середины XX века, однако главной проблемой остаются споры о принадлежности южных Курил, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы о заключении мирного договора с РФ. Она отметила, что любые соглашения могут быть достигнуты только если Япония откажется от враждебного подхода к РФ. «Возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Она отметила, что под «решением территориальной проблемы» между Россией и Японией следует понимать лишь юридическое оформление текущей границы, а не что-либо иное. Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на непростые отношения между странами, сообщил премьер-министр Сигэру Исиба. Он подчеркнул, что Токио продолжит работать над решением территориальной проблемы. Однако в Кремле отметили, что ухудшение отношений произошло из-за того, что Япония присоединилась к санкциям против РФ, что усложняет дальнейшие переговоры. Вопрос о мирном договоре продолжает оставаться актуальным с середины XX века, однако главной проблемой остаются споры о принадлежности южных Курил, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...