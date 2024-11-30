Захарова поставила на место Японию, которая хочет забрать Курилы

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы о заключении мирного договора с РФ. Она отметила, что любые соглашения могут быть достигнуты только если Япония откажется от враждебного подхода к РФ.
«Возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Она отметила, что под «решением территориальной проблемы» между Россией и Японией следует понимать лишь юридическое оформление текущей границы, а не что-либо иное.
Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на непростые отношения между странами, сообщил премьер-министр Сигэру Исиба. Он подчеркнул, что Токио продолжит работать над решением территориальной проблемы. Однако в Кремле отметили, что ухудшение отношений произошло из-за того, что Япония присоединилась к санкциям против РФ, что усложняет дальнейшие переговоры. Вопрос о мирном договоре продолжает оставаться актуальным с середины XX века, однако главной проблемой остаются споры о принадлежности южных Курил, передает «Ридус».
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