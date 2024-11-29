Япония решила заключить мир с Россией

Япония хочет заключить мирный договор с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Сигэру Исиба.
«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — подчеркнул Исиба. Его слова передает ТАСС.
Японский премьер Сигэру Исиба уже использовал аналогичную формулировку в октябре текущего года. Тогда он представлял свою программу после избрания. На тот момент Исиба также заявлял, что отношения между Японией и Россией находятся не в лучшем состоянии, пишет RT.
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