Япония решила заключить мир с Россией

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Япония хочет заключить договор с РФ
Япония хочет заключить договор с РФ Фото:

Япония хочет заключить мирный договор с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Сигэру Исиба.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — подчеркнул Исиба. Его слова передает ТАСС.

Японский премьер Сигэру Исиба уже использовал аналогичную формулировку в октябре текущего года. Тогда он представлял свою программу после избрания. На тот момент Исиба также заявлял, что отношения между Японией и Россией находятся не в лучшем состоянии, пишет RT.

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Япония хочет заключить мирный договор с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Сигэру Исиба. «Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — подчеркнул Исиба. Его слова передает ТАСС. Японский премьер Сигэру Исиба уже использовал аналогичную формулировку в октябре текущего года. Тогда он представлял свою программу после избрания. На тот момент Исиба также заявлял, что отношения между Японией и Россией находятся не в лучшем состоянии, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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