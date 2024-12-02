В Перми женщина выпала из окна многоэтажного дома

Женщину нашли под окнами дома
В воскресенье, 1 декабря, из окна многоэтажного дома в пермском микрорайоне Гайва выпала женщина. Она скончалась на месте.
«По предварительной информации, женщина скинулась с седьмого этажа. Через некоторое время на место прибыла реанимация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво».
Уточняется, что вместе с пермячкой в квартире был муж и ребенок. Инцидент произошел из-за ссоры. В СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru происшествие подтвердили. Обстоятельства устанавливаются.
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