В Перми женщина выпала из окна многоэтажного дома

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Женщину нашли под окнами дома
Женщину нашли под окнами дома Фото:

В воскресенье, 1 декабря, из окна многоэтажного дома в пермском микрорайоне Гайва выпала женщина. Она скончалась на месте.

«По предварительной информации, женщина скинулась с седьмого этажа. Через некоторое время на место прибыла реанимация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво».

Уточняется, что вместе с пермячкой в квартире был муж и ребенок. Инцидент произошел из-за ссоры. В СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru происшествие подтвердили. Обстоятельства устанавливаются.

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В воскресенье, 1 декабря, из окна многоэтажного дома в пермском микрорайоне Гайва выпала женщина. Она скончалась на месте. «По предварительной информации, женщина скинулась с седьмого этажа. Через некоторое время на место прибыла реанимация», — пишет telegram-канал «Пермское чтиво». Уточняется, что вместе с пермячкой в квартире был муж и ребенок. Инцидент произошел из-за ссоры. В СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru происшествие подтвердили. Обстоятельства устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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