Пермский футбольный клуб «Амкар» покинул вратарь

У Исмагилова закончился контракт с клубом
Из пермского футбольного клуба «Амкар» ушел вратарь Артем Исмагилов. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Артем Исмагилов покидает „Амкар“. Закончилось арендное соглашение с клубом», — сказано в сообщении.
Исмагилов играет за клуб с января 2024 года. В этом сезоне он провел 24 матча. В сентябре болельщики признали футболиста игроком месяца.
Ранее URA.RU рассказало, что «Амкар» не вышел в лигу «А». Руководство клуба связывает это с нехваткой финансирования.
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