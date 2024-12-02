Пермский футбольный клуб «Амкар» покинул вратарь

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У Исмагилова закончился контракт с клубом
У Исмагилова закончился контракт с клубом Фото:

Из пермского футбольного клуба «Амкар» ушел вратарь Артем Исмагилов. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Артем Исмагилов покидает „Амкар“. Закончилось арендное соглашение с клубом», — сказано в сообщении.

Исмагилов играет за клуб с января 2024 года. В этом сезоне он провел 24 матча. В сентябре болельщики признали футболиста игроком месяца.

Ранее URA.RU рассказало, что «Амкар» не вышел в лигу «А». Руководство клуба связывает это с нехваткой финансирования.

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Из пермского футбольного клуба «Амкар» ушел вратарь Артем Исмагилов. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Артем Исмагилов покидает „Амкар“. Закончилось арендное соглашение с клубом», — сказано в сообщении. Исмагилов играет за клуб с января 2024 года. В этом сезоне он провел 24 матча. В сентябре болельщики признали футболиста игроком месяца. Ранее URA.RU рассказало, что «Амкар» не вышел в лигу «А». Руководство клуба связывает это с нехваткой финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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