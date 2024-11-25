Главари банд, отбывающие пожизненный срок в пермской колонии, потребовали деньги от «Почты России»

Узники соликамской колонии «Белый лебедь» (ИК №2, Пермский край) Григорий Акопян и Тюлеген Хаббасов решили отсудить деньги у Почты России. Судебные иски, поданные осужденными, рассматривал Соликамский городской суд, выяснил корреспондент URA.RU.
«[Тюлеген Хаббасов] обратился в Соликамский городской суд Пермского края с исковым заявлением о взыскании с АО „Почта России“ компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей. Он считает, что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства по доставке письменной корреспонденции, в связи с чем ему был причинен вред, поскольку в данных письмах находились важные для него документы», — сказано в судебном решении.
В мае и в августе 2023 года управление СКР по Соль-Илецкому району Оренбургской области направило Хаббасову два письма с процессуальными решениями следователя. Однако осужденный их так и не получил. Тогда он направил претензию в адрес Почты России, попросив компенсировать ему моральный вред в размере 15 000 рублей, но получил отказ. После этого Хаббасов обратился в суд.
Акопян взыскивал в суде с Почты России 7,5 тысячи рублей — компенсацию морального вреда и штраф. В исковом заявлении он указал, что не получает своевременно печатные издания «Российской газеты». В связи с этим он «лишен возможности получать свежие новости, знать об изменениях в стране, мире, законах, что причиняет ему существенные страдания». Соликамский городской суд, рассмотрев иски обоих осужденных, отказал и м удовлетворении исковых требований.
Тюлеген Хаббасов входил в банду «черных риэлторов», которую в середине 2000-х организовал в Оренбурге вместе с тремя своими братьями: Геннадием, Сергеем и Алексеем. На счету банды несколько убийств. Всех участников банды (за исключением Сергея Хаббасова) суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Акопян является организатором банды, которая действовала в Ульяновской области в 2001-2002 годах. Она устраивала засады на дорогах, грабя и убивая людей. В 2004 году суд приговорил Акопяна к пожизненному лишению свободы.
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