Лавров поделился с Сийрято беспокойством из-за Украины

Лавров: позиция Запада по Украине не является путем к миру
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Лавров заявил о беспокойстве из-за риторики Запада в отношении перемирия на Украине
Лавров заявил о беспокойстве из-за риторики Запада в отношении перемирия на Украине Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность коллеге из Венгрии Петеру Сийярто по поводу мнений на Западе, считающих прекращение огня способом для предоставления Украине «передышки». Такие действия не способствуют достижению мира. 

«Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе — в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — заявил Лавров во время встречи с Сийярто в Москве. Видео разговора опубликовано на сайте МИДа РФ.

Ранее Лавров выразил критику в адрес предложений о «заморозке» конфликта в Украине. Он отметил, что хотя Запад начинает более реалистично оценивать события в этом регионе, такие предложения не устраивают Россию. Также министр выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа постарается взять под контроль развитие ситуации в Украине.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность коллеге из Венгрии Петеру Сийярто по поводу мнений на Западе, считающих прекращение огня способом для предоставления Украине «передышки». Такие действия не способствуют достижению мира.  «Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе — в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — заявил Лавров во время встречи с Сийярто в Москве. Видео разговора опубликовано на сайте МИДа РФ. Ранее Лавров выразил критику в адрес предложений о «заморозке» конфликта в Украине. Он отметил, что хотя Запад начинает более реалистично оценивать события в этом регионе, такие предложения не устраивают Россию. Также министр выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа постарается взять под контроль развитие ситуации в Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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