01 декабря 2024
30 ноября 2024

Пермские компании порадуют сотрудников новогодними подарками

© Служба новостей «URA.RU»
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На Новый год 20% работодателей приготовили подарки для сотрудников и их детей
На Новый год 20% работодателей приготовили подарки для сотрудников и их детей Фото:

Подарки к Новому году сотрудникам или их детям готовит большая часть компаний в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе SuperJob.

«На Новый год 20% работодателей приготовили подарки и для сотрудников, и для их детей. Только сотрудникам подарки подарят в 18% компаний. На каждом втором предприятии работников одаривать не планируют, однако порадуют их детей», — сказано в исследовании.

В опросе поучаствовали представители предприятий региона. Самыми популярными корпоративными подарками стали календари, канцелярия, сладости и алкоголь.

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Подарки к Новому году сотрудникам или их детям готовит большая часть компаний в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе SuperJob. «На Новый год 20% работодателей приготовили подарки и для сотрудников, и для их детей. Только сотрудникам подарки подарят в 18% компаний. На каждом втором предприятии работников одаривать не планируют, однако порадуют их детей», — сказано в исследовании. В опросе поучаствовали представители предприятий региона. Самыми популярными корпоративными подарками стали календари, канцелярия, сладости и алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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