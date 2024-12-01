Пермские компании порадуют сотрудников новогодними подарками

На Новый год 20% работодателей приготовили подарки для сотрудников и их детей
Подарки к Новому году сотрудникам или их детям готовит большая часть компаний в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе SuperJob.
«На Новый год 20% работодателей приготовили подарки и для сотрудников, и для их детей. Только сотрудникам подарки подарят в 18% компаний. На каждом втором предприятии работников одаривать не планируют, однако порадуют их детей», — сказано в исследовании.
В опросе поучаствовали представители предприятий региона. Самыми популярными корпоративными подарками стали календари, канцелярия, сладости и алкоголь.
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