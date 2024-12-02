Пермские власти ищут перевозчика на трамвайные маршруты

Перевозчик будет обслуживать девять трамвайных маршрутов в Перми
МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчика для работы на трамвайных маршрутах в Перми. Работы оценили в 671,5 млн рублей.
«Трамвайные маршруты №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 671,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. При этом трамвай №2 временно не обслуживается.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми повторно объявили торги на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Общая стоимость лотов составляет почти 6,4 млрд рублей.
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