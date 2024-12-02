Пермские власти ищут перевозчика на трамвайные маршруты

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Перевозчик будет обслуживать девять трамвайных маршрутов в Перми
Перевозчик будет обслуживать девять трамвайных маршрутов в Перми Фото:

МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчика для работы на трамвайных маршрутах в Перми. Работы оценили в 671,5 млн рублей.

«Трамвайные маршруты №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 671,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. При этом трамвай №2 временно не обслуживается.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми повторно объявили торги на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Общая стоимость лотов составляет почти 6,4 млрд рублей.

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МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчика для работы на трамвайных маршрутах в Перми. Работы оценили в 671,5 млн рублей. «Трамвайные маршруты №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 671,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. При этом трамвай №2 временно не обслуживается. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми повторно объявили торги на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Общая стоимость лотов составляет почти 6,4 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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