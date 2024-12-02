Reuters: Украина впервые применит рой дронов в 2025 году

В следующем году Украине потребуется значительно больше беспилотных роботизированных наземных транспортных средств для поддержки военных операций. Об этом сообщил высокопоставленный министр правительства, добавив, что эти транспортные средства будут использоваться для доставки боезапаса и припасов в окопы, а также для эвакуации раненых солдат.
«В следующем году Украине понадобятся десятки тысяч беспилотных наземных транспортных средств, чтобы доставлять боеприпасы и припасы пехоте в окопах и эвакуировать раненых солдат», — отметили в американском издании Reuters со ссылкой на высокопоставленного министра правительства. По словам вице-премьера Михаила Федорова, это будут машины, похожие на багги, они избавят ВСУ от действий вблизи фронта, где российские войска могут обстрелять их артиллерией или дронами.
Министр подчеркнул, что в текущем году Украина приобрела несколько тысяч таких наземных платформ и планирует значительно увеличить их количество в следующем году. Эти машины уже активно используются в Курской области, подчеркнул министр.
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