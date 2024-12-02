В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Тетюев

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Церемонию прощания с прикамским бойцом проведут 3 декабря
Церемонию прощания с прикамским бойцом проведут 3 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Алексей Тетюев. Об этом сообщила окружная мэрия.

«В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб Алексей Тетюев (Фадеев), 31.03.1985 года рождения. Администрация Юрлинского округа выражает искренние соболезнования родным и близким,» — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 3 декабря. Церемония начнется в 12:00.

Прикамский боец погиб, исполняя свой воинский долг
Прикамский боец погиб, исполняя свой воинский долг
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Алексей Тетюев. Об этом сообщила окружная мэрия. «В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб Алексей Тетюев (Фадеев), 31.03.1985 года рождения. Администрация Юрлинского округа выражает искренние соболезнования родным и близким,» — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 3 декабря. Церемония начнется в 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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