В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Тетюев

Церемонию прощания с прикамским бойцом проведут 3 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Алексей Тетюев. Об этом сообщила окружная мэрия.
«В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб Алексей Тетюев (Фадеев), 31.03.1985 года рождения. Администрация Юрлинского округа выражает искренние соболезнования родным и близким,» — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится 3 декабря. Церемония начнется в 12:00.
Прикамский боец погиб, исполняя свой воинский долг
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