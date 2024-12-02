Сибас, икра и дорадо: в резиденции тюменского губернатора закупают деликатесы

Закупят более двух тонн рыбных деликатесов
В резиденции губернатора Тюменской области, которые находятся в областной столице и в Тюменском районе, закупают рыбные деликатесы. Среди них икра щуки, камбала, дорадо и сибас. Такая информация представлена в документации к закупке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Поставка продуктов питания. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Тюменской области „Тура“. Начальная цена — 1,3 миллион рублей», — указано в документе.
Всего закупят около 2,4 тонн рыбы. Контракт должны исполнить к 28 февраля 2025 года. В перечень деликатесов также вошли:
- пелядь холодного копчения — 200 кг;
- минтай — 200 кг;
- горбуша — 400 кг;
- сельдь соленая — 140 кг;
- щука — 300 кг;
- судак — 280 кг;
- сырок холодного копчения — 100 кг;
- корюшка вяленая — 20 кг;
- окунь морской — 50 кг;
- щекур (чир) — 200 кг;
- икра щуки слабосоленая — 36 кг;
- сибас — 30 кг.
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