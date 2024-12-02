02 декабря 2024

Сибас, икра и дорадо: в резиденции тюменского губернатора закупают деликатесы

В резиденции тюменского губернатора закупают тонны рыбных деликатесов
© Служба новостей «URA.RU»
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Закупят более двух тонн рыбных деликатесов
Закупят более двух тонн рыбных деликатесов Фото:

В резиденции губернатора Тюменской области, которые находятся в областной столице и в Тюменском районе, закупают рыбные деликатесы. Среди них икра щуки, камбала, дорадо и сибас. Такая информация представлена в документации к закупке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Поставка продуктов питания. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Тюменской области „Тура“. Начальная цена — 1,3 миллион рублей», — указано в документе.

Всего закупят около 2,4 тонн рыбы. Контракт должны исполнить к 28 февраля 2025 года. В перечень деликатесов также вошли:

  • пелядь холодного копчения — 200 кг;
  • минтай — 200 кг;
  • горбуша — 400 кг;
  • сельдь соленая — 140 кг;
  • щука — 300 кг;
  • судак — 280 кг;
  • сырок холодного копчения — 100 кг;
  • корюшка вяленая — 20 кг;
  • окунь морской — 50 кг;
  • щекур (чир) — 200 кг;
  • икра щуки слабосоленая — 36 кг;
  • сибас — 30 кг.

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В резиденции губернатора Тюменской области, которые находятся в областной столице и в Тюменском районе, закупают рыбные деликатесы. Среди них икра щуки, камбала, дорадо и сибас. Такая информация представлена в документации к закупке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Поставка продуктов питания. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Тюменской области „Тура“. Начальная цена — 1,3 миллион рублей», — указано в документе. Всего закупят около 2,4 тонн рыбы. Контракт должны исполнить к 28 февраля 2025 года. В перечень деликатесов также вошли:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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