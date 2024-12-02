02 декабря 2024

Снести Центральный рынок и построить оперный театр: главные вопросы горожан к главе Тюмени Афанасьеву

Тюменцы подготовили острые вопросы на прямую линию мэра Афанасьева 3 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с главой Тюмени Максимом Афанасьевым пройдет 3 декабря
Прямая линия с главой Тюмени Максимом Афанасьевым пройдет 3 декабря Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями 3 декабря. В официальном telegram-канале под анонсом мероприятия уже появилось более 300 комментариев. URA.RU проанализировало обращения жителей столицы региона, которые они хотели бы передать градоначальнику.

Об автобусах и дырах на дорогах

В числе чаще всего задаваемых вопросов главе те, что связаны с работой автобусов. Как сообщают жители, проверки, которые проводятся в отношении общественного транспорта очень быстро перестают давать нужный эффект.

Больше всего обращений от жителей связано с работой автобусов
Больше всего обращений от жителей связано с работой автобусов
Фото:

«Когда проходят проверки, все автобусы работают идеально, по расписанию. А потом всё возвращается на круги своя: уезжают раньше времени, или вообще не приезжают. Может установить камеры слежения или датчики времени на конечных остановках проблемных маршрутов?» — написала Лилия Быковских

Чаще всего жалуются на длительные опоздания автобусных маршрутов №№ 88, 54, 14. Не меньше жалоб поступило и от пешеходов. Как написал — больше всего горожан беспокоят дыры в тротуарах.

«Улица Московский тракт, очень старые пешеходные дорожки, во многих местах практически разрушены, на велосипеде и с коляской едешь как по стиральной доске. Можно ли как-то заложить в бюджет ремонт тротуаров вдоль проезжей части», — написала пользователь Нина.

В поселке Тарманы машины «едут как по терке», сообщил пользователь с ником Т. С . Беспокоит и строительство новых дорог. До сих пор не открыта дорога по 50 лет ВЛКСМ под мостом Монтажников в сторону 50 лет Октября, отменено расширение Старотобольского тракта.

О темных улицах и здании Центрального рынка

Жалуются градоначальнику жители и на неработающее уличное освещение. Одна из проблемных зон — сквер им. Немцова, который находится в самом центре Тюмени.

«Обратите пожалуйста ваше внимание на отсутствие света в сквере Нефтяников, а также во дворах домов на улице Ленина 81 и 83: слепая зона, ходим как кроты! В сквере им. Немцова много лет не работает фонтан, заколочен досками, планируется его запуск?», — написал пользователь с ником Сопрано.

Здание Центрального рынка в центре города у горожан вызывает только одно желание - его снести
Здание Центрального рынка в центре города у горожан вызывает только одно желание - его снести
Фото:

По словам горожан темно и неуютно также на улицах Белорусская, 3-я, 4-ая, 5-ая Элеваторная, Летнем проезде. Особый вопрос у горожан к старому зданию Центрального рынка — по мнению жителей, оно старое, убогое и портит внешний вид центральной части.

Среди проблем центральной части города жители также озвучили и платные парковки. По мнению горожан, штрафы за неоплаченную парковку слишком высоки (2500 — за первое нарушение, 5000 — за повторные). Есть вопросы и по парковкам для многодетных, которые не проживают на территории Тюмени.

О неприятных запахах и нехватке туалетов

Беспокоит тюменцев и вопрос с нехваткой общественных туалетов в городе. Именно из-за этого некоторые общественные территории превращаются в «места общего пользования», что приводит к неприятным запахам. Как написал пользователь с ником Bugs Banny, водителям автобусов и пассажирам, едущим к ЖК «Апрель» приходится терпеть или использовать в качестве туалета остановку.

«У меня вопрос, можно ли сделать конечной остановку „Детский сад“, чтобы не ездить на остановку ЖК „Апрель“, где нам запретили стоять и ходить в туалет? Либо оборудовать стоянку там? Сколько мы будем терпеть унижения и штрафы? Мы что не люди и нам надо ездить в грязных автобусах и не ходить в туалет?» — написал Bugs Banny.

На зловонный запах жалуются и в одном из излюбленных прогулочных мест тюменцев — Гилевской роще. Жители сообщают, что там всегда стоит запах фекалий.

О балете и хоккее

Строительство новых школ и ремонту уже существующих также вошли в топ горячих обращений от жителей к главе города. Активнее всего выступили жители тюменского района Дом обороны, которые сообщили о нехватке общеобразовательных учреждений.

«Когда будет новая школа на Обороне и реконструкция 26 школы? Зданию 87 лет! Классы переполнены, кабинеты не предусмотрены для такого количества детей. Школу на Белинского обещают уже несколько лет, теперь говорят нет средств на строительство из-за дефицита бюджета», — написала Елена.

Не хватает новой школы в ЖК «Озерный парк», переполнен второй корпус школы №22. Необходимо строительство учреждения в районах «Скандиа», «Окланд» и «Культура».

Тюменцам очень не хватает театра оперы и балета
Тюменцам очень не хватает театра оперы и балета
Фото:

Обеспокоены тюменцы и досугом для детей. Например, среди множества вопросов поступил запрос на строительства театра оперы и балета. Но больше всего тюменцев не устраивает отсутствие хоккейного дворца.

«ХК „Рубин“ этот сезон вынужден играть в Партикоме, это вообще ни разу не арена даже для ВХЛ, это каток. Туда не попасть зрителям, там просто нет мест для них. У нас желающих смотреть матчи и так в разы больше, чем входило в ледовый дворец, который закрыли на ремонт», — написал Александр.

О новых площадках под КРТ

Жители Тюмени также спрашивают главу о том, какие территории попадут в 2025 году под КРТ. Как написала Елизавета, неизвестность начинает пугать.

«Какие площадки попадут под КРТ в 2025 году? Говорят о новых локациях, а адреса не называют. Мы боимся за свои дома. Нам надо понимать, что нам ждать!» — пишет Елизавета.

Есть и вопросы об оценке домов и участков в рамках программы. Но чаще всего тюменцы несогласны менять частный дом на жилье в многоквартирнике.

Заработать городу на Ленине и комплимент мэру

В обращениях к главе города у тюменцев также есть и ряд неожиданных предложений. Например, заработать на памяти В . И. Ленина.

Тюменцы считают, что здание Аграрного университета, где в годы ВОВ хранилось тело Ленина, обладает большим туристическим потенциалом
Тюменцы считают, что здание Аграрного университета, где в годы ВОВ хранилось тело Ленина, обладает большим туристическим потенциалом
Фото:

«Тело Ленина в годы ВОВ находилось в Тюмени. Давайте привлекать туристов, особенно из Китая. Гляди, авиасообщение между Китаем и Тюменью будут постоянными, потому что тут хранился вождь коммунистов. Инвестиций будет 100% из поднебесной», — написал пользователь с ником Т.

Из необычных просьб горожан нашлись следующие: сделать подсветку на телевизионных вышках и жестче контролировать владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев в неположенном месте. Из пожеланий — провести прямую линию «дольше, чем президент, в течение четырех часов, так как вы молодой и спортсмен».

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Глава Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями 3 декабря. В официальном telegram-канале под анонсом мероприятия уже появилось более 300 комментариев. URA.RU проанализировало обращения жителей столицы региона, которые они хотели бы передать градоначальнику. Об автобусах и дырах на дорогах В числе чаще всего задаваемых вопросов главе те, что связаны с работой автобусов. Как сообщают жители, проверки, которые проводятся в отношении общественного транспорта очень быстро перестают давать нужный эффект. «Когда проходят проверки, все автобусы работают идеально, по расписанию. А потом всё возвращается на круги своя: уезжают раньше времени, или вообще не приезжают. Может установить камеры слежения или датчики времени на конечных остановках проблемных маршрутов?» — написала Лилия Быковских Чаще всего жалуются на длительные опоздания автобусных маршрутов №№ 88, 54, 14. Не меньше жалоб поступило и от пешеходов. Как написал — больше всего горожан беспокоят дыры в тротуарах. В поселке Тарманы машины «едут как по терке», сообщил пользователь с ником Т. С . Беспокоит и строительство новых дорог. До сих пор не открыта дорога по 50 лет ВЛКСМ под мостом Монтажников в сторону 50 лет Октября, отменено расширение Старотобольского тракта. О темных улицах и здании Центрального рынка Жалуются градоначальнику жители и на неработающее уличное освещение. Одна из проблемных зон — сквер им. Немцова, который находится в самом центре Тюмени. «Обратите пожалуйста ваше внимание на отсутствие света в сквере Нефтяников, а также во дворах домов на улице Ленина 81 и 83: слепая зона, ходим как кроты! В сквере им. Немцова много лет не работает фонтан, заколочен досками, планируется его запуск?», — написал пользователь с ником Сопрано. По словам горожан темно и неуютно также на улицах Белорусская, 3-я, 4-ая, 5-ая Элеваторная, Летнем проезде. Особый вопрос у горожан к старому зданию Центрального рынка — по мнению жителей, оно старое, убогое и портит внешний вид центральной части. Среди проблем центральной части города жители также озвучили и платные парковки. По мнению горожан, штрафы за неоплаченную парковку слишком высоки (2500 — за первое нарушение, 5000 — за повторные). Есть вопросы и по парковкам для многодетных, которые не проживают на территории Тюмени. О неприятных запахах и нехватке туалетов Беспокоит тюменцев и вопрос с нехваткой общественных туалетов в городе. Именно из-за этого некоторые общественные территории превращаются в «места общего пользования», что приводит к неприятным запахам. Как написал пользователь с ником Bugs Banny, водителям автобусов и пассажирам, едущим к ЖК «Апрель» приходится терпеть или использовать в качестве туалета остановку. На зловонный запах жалуются и в одном из излюбленных прогулочных мест тюменцев — Гилевской роще. Жители сообщают, что там всегда стоит запах фекалий. О балете и хоккее Строительство новых школ и ремонту уже существующих также вошли в топ горячих обращений от жителей к главе города. Активнее всего выступили жители тюменского района Дом обороны, которые сообщили о нехватке общеобразовательных учреждений. Не хватает новой школы в ЖК «Озерный парк», переполнен второй корпус школы №22. Необходимо строительство учреждения в районах «Скандиа», «Окланд» и «Культура». Обеспокоены тюменцы и досугом для детей. Например, среди множества вопросов поступил запрос на строительства театра оперы и балета. Но больше всего тюменцев не устраивает отсутствие хоккейного дворца. «ХК „Рубин“ этот сезон вынужден играть в Партикоме, это вообще ни разу не арена даже для ВХЛ, это каток. Туда не попасть зрителям, там просто нет мест для них. У нас желающих смотреть матчи и так в разы больше, чем входило в ледовый дворец, который закрыли на ремонт», — написал Александр. О новых площадках под КРТ Жители Тюмени также спрашивают главу о том, какие территории попадут в 2025 году под КРТ. Как написала Елизавета, неизвестность начинает пугать. Есть и вопросы об оценке домов и участков в рамках программы. Но чаще всего тюменцы несогласны менять частный дом на жилье в многоквартирнике. Заработать городу на Ленине и комплимент мэру В обращениях к главе города у тюменцев также есть и ряд неожиданных предложений. Например, заработать на памяти В . И. Ленина. «Тело Ленина в годы ВОВ находилось в Тюмени. Давайте привлекать туристов, особенно из Китая. Гляди, авиасообщение между Китаем и Тюменью будут постоянными, потому что тут хранился вождь коммунистов. Инвестиций будет 100% из поднебесной», — написал пользователь с ником Т.
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