Глава Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями 3 декабря. В официальном telegram-канале под анонсом мероприятия уже появилось более 300 комментариев. URA.RU проанализировало обращения жителей столицы региона, которые они хотели бы передать градоначальнику.
Об автобусах и дырах на дорогах
В числе чаще всего задаваемых вопросов главе те, что связаны с работой автобусов. Как сообщают жители, проверки, которые проводятся в отношении общественного транспорта очень быстро перестают давать нужный эффект.
«Когда проходят проверки, все автобусы работают идеально, по расписанию. А потом всё возвращается на круги своя: уезжают раньше времени, или вообще не приезжают. Может установить камеры слежения или датчики времени на конечных остановках проблемных маршрутов?» — написала Лилия Быковских
Чаще всего жалуются на длительные опоздания автобусных маршрутов №№ 88, 54, 14. Не меньше жалоб поступило и от пешеходов. Как написал — больше всего горожан беспокоят дыры в тротуарах.
«Улица Московский тракт, очень старые пешеходные дорожки, во многих местах практически разрушены, на велосипеде и с коляской едешь как по стиральной доске. Можно ли как-то заложить в бюджет ремонт тротуаров вдоль проезжей части», — написала пользователь Нина.
В поселке Тарманы машины «едут как по терке», сообщил пользователь с ником Т. С . Беспокоит и строительство новых дорог. До сих пор не открыта дорога по 50 лет ВЛКСМ под мостом Монтажников в сторону 50 лет Октября, отменено расширение Старотобольского тракта.
О темных улицах и здании Центрального рынка
Жалуются градоначальнику жители и на неработающее уличное освещение. Одна из проблемных зон — сквер им. Немцова, который находится в самом центре Тюмени.
«Обратите пожалуйста ваше внимание на отсутствие света в сквере Нефтяников, а также во дворах домов на улице Ленина 81 и 83: слепая зона, ходим как кроты! В сквере им. Немцова много лет не работает фонтан, заколочен досками, планируется его запуск?», — написал пользователь с ником Сопрано.
По словам горожан темно и неуютно также на улицах Белорусская, 3-я, 4-ая, 5-ая Элеваторная, Летнем проезде. Особый вопрос у горожан к старому зданию Центрального рынка — по мнению жителей, оно старое, убогое и портит внешний вид центральной части.
Среди проблем центральной части города жители также озвучили и платные парковки. По мнению горожан, штрафы за неоплаченную парковку слишком высоки (2500 — за первое нарушение, 5000 — за повторные). Есть вопросы и по парковкам для многодетных, которые не проживают на территории Тюмени.
О неприятных запахах и нехватке туалетов
Беспокоит тюменцев и вопрос с нехваткой общественных туалетов в городе. Именно из-за этого некоторые общественные территории превращаются в «места общего пользования», что приводит к неприятным запахам. Как написал пользователь с ником Bugs Banny, водителям автобусов и пассажирам, едущим к ЖК «Апрель» приходится терпеть или использовать в качестве туалета остановку.
«У меня вопрос, можно ли сделать конечной остановку „Детский сад“, чтобы не ездить на остановку ЖК „Апрель“, где нам запретили стоять и ходить в туалет? Либо оборудовать стоянку там? Сколько мы будем терпеть унижения и штрафы? Мы что не люди и нам надо ездить в грязных автобусах и не ходить в туалет?» — написал Bugs Banny.
На зловонный запах жалуются и в одном из излюбленных прогулочных мест тюменцев — Гилевской роще. Жители сообщают, что там всегда стоит запах фекалий.
О балете и хоккее
Строительство новых школ и ремонту уже существующих также вошли в топ горячих обращений от жителей к главе города. Активнее всего выступили жители тюменского района Дом обороны, которые сообщили о нехватке общеобразовательных учреждений.
«Когда будет новая школа на Обороне и реконструкция 26 школы? Зданию 87 лет! Классы переполнены, кабинеты не предусмотрены для такого количества детей. Школу на Белинского обещают уже несколько лет, теперь говорят нет средств на строительство из-за дефицита бюджета», — написала Елена.
Не хватает новой школы в ЖК «Озерный парк», переполнен второй корпус школы №22. Необходимо строительство учреждения в районах «Скандиа», «Окланд» и «Культура».
Обеспокоены тюменцы и досугом для детей. Например, среди множества вопросов поступил запрос на строительства театра оперы и балета. Но больше всего тюменцев не устраивает отсутствие хоккейного дворца.
«ХК „Рубин“ этот сезон вынужден играть в Партикоме, это вообще ни разу не арена даже для ВХЛ, это каток. Туда не попасть зрителям, там просто нет мест для них. У нас желающих смотреть матчи и так в разы больше, чем входило в ледовый дворец, который закрыли на ремонт», — написал Александр.
О новых площадках под КРТ
Жители Тюмени также спрашивают главу о том, какие территории попадут в 2025 году под КРТ. Как написала Елизавета, неизвестность начинает пугать.
«Какие площадки попадут под КРТ в 2025 году? Говорят о новых локациях, а адреса не называют. Мы боимся за свои дома. Нам надо понимать, что нам ждать!» — пишет Елизавета.
Есть и вопросы об оценке домов и участков в рамках программы. Но чаще всего тюменцы несогласны менять частный дом на жилье в многоквартирнике.
Заработать городу на Ленине и комплимент мэру
В обращениях к главе города у тюменцев также есть и ряд неожиданных предложений. Например, заработать на памяти В . И. Ленина.
«Тело Ленина в годы ВОВ находилось в Тюмени. Давайте привлекать туристов, особенно из Китая. Гляди, авиасообщение между Китаем и Тюменью будут постоянными, потому что тут хранился вождь коммунистов. Инвестиций будет 100% из поднебесной», — написал пользователь с ником Т.
Из необычных просьб горожан нашлись следующие: сделать подсветку на телевизионных вышках и жестче контролировать владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев в неположенном месте. Из пожеланий — провести прямую линию «дольше, чем президент, в течение четырех часов, так как вы молодой и спортсмен».
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