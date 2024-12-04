В Кургане в строительной вотчине тюменцев появятся дороги за бюджетные деньги

В Кургане к микрорайону Левашово, в котором идет активная комплексная застройка, планируют сделать две дороги. На эти цели власти готовы выделить порядка 400 миллионов рублей, передает корреспондент URA.RU с комиссии по налогам и бюджету гордумы. В Левашово в рамках КРТ тюменский девелопер ведет строительство района, рассчитанного на 99 жилых домов.
«Проектирование на строительство дорог по улице Мальцева от улицы Алексеева до улицы Содружества в микрорайоне Левашово и проспекта Первомайский на участке от улицы Фарафонова до улицы Миронова в микрорайоне Левашово. Общая сумма: 374 миллиона рублей», — сообщили на комиссии.
Также было отмечено, что расторгнуты контракты по строительству дорог по улице Фарафонова (от улицы Мальцева до улицы Седьмой микрорайон) с устройством системы водоотвода в реку Черную и по Первомайскому проспекту (от улицы Витебского до улицы Фарафонова). На создание дорог было выделено свыше 387 млн рублей. Причиной разрыва соглашений с подрядчиками назвали нарушение условий контракта. Продолжаются работы по улице Витебского (от улицы Терентия Мальцева до проспекта Первомайского). На этот объект было выделено порядка 262 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.