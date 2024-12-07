Стало известно о состоянии жертв взрыва в московском ТЦ

Shot: один из пострадавших в ТЦ «Вавилон-92» госпитализирован с ожогами
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Один из пострадавших госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, пишет Shot
Один из пострадавших госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, пишет Shot Фото:

Один из пострадавших в результате взрыва смартфона в торговом центре «Вавилон-92» в Москве получил ожоги рук и лица. Второй человек пострадал от отравления дымом, пишет telegram-канал Shot. 

«Один из пострадавших госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. У него ожоги лица и рук. Второй пострадавший отравился дымом», — говорится в публикации. 

В ТЦ «Вавилон-92» прогремел взрыв, в результате чего были эвакуированы 60 человек. Пожар, возникший вследствие инцидента, уже ликвидирован. По предварительной информации, взорвался телефон. 

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Один из пострадавших в результате взрыва смартфона в торговом центре «Вавилон-92» в Москве получил ожоги рук и лица. Второй человек пострадал от отравления дымом, пишет telegram-канал Shot.  «Один из пострадавших госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. У него ожоги лица и рук. Второй пострадавший отравился дымом», — говорится в публикации.  В ТЦ «Вавилон-92» прогремел взрыв, в результате чего были эвакуированы 60 человек. Пожар, возникший вследствие инцидента, уже ликвидирован. По предварительной информации, взорвался телефон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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