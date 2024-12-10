США обвинили Россию в нарушении санкционного режима

Западные официальные лица выразили недовольство по поводу того, что Москва якобы продолжает использовать американские технологии для поддержания своих военных операций. Об этом сообщает телеканала Bloomberg.
«Российское оружие, извлеченное с полей сражений в регионе, переполнено оборудованием таких фирм, как Intel Corp. и Analog Devices Inc....» — передает телеканал. Там объяснили, что официальные лица в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве ведут работу по идентификации российских дистрибьюторов, которые обеспечивают тысячи поставок для военных подрядчиков России. Среди этих компаний есть те, которые находятся под санкциями США. Они якобы участвуют в производстве БПЛА, планирующих бомб, высокоточных систем связи и ракет «Искандер», используемых Москвой для нанесения ударов по городам Украины, пишет Bloomberg.
Интернет-издание отмечает, что ряд российских дистрибьюторов успешно интегрировали данные из онлайн-магазинов Texas Instruments и TI store в системы своих торговых платформ. Это позволяет потребителям ознакомиться с наличием оружия и его стоимостью перед тем, как отправлять запрос на покупку. Заказы обрабатываются и доставляются через компании, находящиеся за пределами РФ, утверждают журналисты.
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