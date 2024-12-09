Пермяк, угнавший в Москве Mercedes, уже был судим за угоны

Пермяк, который в Москве угнал элитный Mercedes, ранее был судим за угоны автомобилей. Три года назад он освободился из колонии строгого режима.
«Андрей Вогуляков из Березников, которого задержали после угона элитного авто Елены Беренштейн, освободился из колонии строгого режима три года назад. В 2016 году он был осужден за угоны и разбойное нападение», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники.
Угонщик заметил, что возле колеса Mercedes лежит ключ-карта от авто. Тогда он сел за руль и решил прокатиться, а когда попал в аварию, то пытался скрыться, но был задержан. Стоимость автомобиля оценивается в 21 млн рублей.
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