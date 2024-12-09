09 декабря 2024

Пермяк, угнавший в Москве Mercedes, уже был судим за угоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее угонщик отбывал наказание в колонии строгого режима
Ранее угонщик отбывал наказание в колонии строгого режима Фото:

Пермяк, который в Москве угнал элитный Mercedes, ранее был судим за угоны автомобилей. Три года назад он освободился из колонии строгого режима.

«Андрей Вогуляков из Березников, которого задержали после угона элитного авто Елены Беренштейн, освободился из колонии строгого режима три года назад. В 2016 году он был осужден за угоны и разбойное нападение», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники.

Угонщик заметил, что возле колеса Mercedes лежит ключ-карта от авто. Тогда он сел за руль и решил прокатиться, а когда попал в аварию, то пытался скрыться, но был задержан. Стоимость автомобиля оценивается в 21 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяк, который в Москве угнал элитный Mercedes, ранее был судим за угоны автомобилей. Три года назад он освободился из колонии строгого режима. «Андрей Вогуляков из Березников, которого задержали после угона элитного авто Елены Беренштейн, освободился из колонии строгого режима три года назад. В 2016 году он был осужден за угоны и разбойное нападение», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. Угонщик заметил, что возле колеса Mercedes лежит ключ-карта от авто. Тогда он сел за руль и решил прокатиться, а когда попал в аварию, то пытался скрыться, но был задержан. Стоимость автомобиля оценивается в 21 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...