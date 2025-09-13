Пермский омбудсмен рассказал, какое предсказание получил на выборах

На выборах пермского губернатора омбудсмен Сапко съел конфету с предсказанием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Сапко проверил УИКи в Пермском крае
Игорь Сапко проверил УИКи в Пермском крае Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае проверил как идут выборы губернатора в муниципалитетах. Он проверил несколько территорий и даже съел конфету с предсказанием. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

«Утро началось с посещения Частинского округа. Затем отправился в Острожку, Оханск и поселок Юго-Камский. В пермской деревне Мокино на избирательном участке атмосфера праздника. Угощают конфетами с предсказанием. Мне досталось: „Счастье не за горами!“ — мелочь, а очень приятно», — поделился Сапко впечатлениями.

Он отметил, что многие приходят голосовать семьями, с детьми. А сами выборы проходят спокойно и без происшествий. Выборы губернатора Пермского края продляться в регионе с 12 по 14 сентября. К моменту на 15:00 второго дня голосования свое мнение выразили почти 30% избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае проверил как идут выборы губернатора в муниципалитетах. Он проверил несколько территорий и даже съел конфету с предсказанием. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена. «Утро началось с посещения Частинского округа. Затем отправился в Острожку, Оханск и поселок Юго-Камский. В пермской деревне Мокино на избирательном участке атмосфера праздника. Угощают конфетами с предсказанием. Мне досталось: „Счастье не за горами!“ — мелочь, а очень приятно», — поделился Сапко впечатлениями. Он отметил, что многие приходят голосовать семьями, с детьми. А сами выборы проходят спокойно и без происшествий. Выборы губернатора Пермского края продляться в регионе с 12 по 14 сентября. К моменту на 15:00 второго дня голосования свое мнение выразили почти 30% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...