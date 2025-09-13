Пермский омбудсмен рассказал, какое предсказание получил на выборах

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае проверил как идут выборы губернатора в муниципалитетах. Он проверил несколько территорий и даже съел конфету с предсказанием. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.
«Утро началось с посещения Частинского округа. Затем отправился в Острожку, Оханск и поселок Юго-Камский. В пермской деревне Мокино на избирательном участке атмосфера праздника. Угощают конфетами с предсказанием. Мне досталось: „Счастье не за горами!“ — мелочь, а очень приятно», — поделился Сапко впечатлениями.
Он отметил, что многие приходят голосовать семьями, с детьми. А сами выборы проходят спокойно и без происшествий. Выборы губернатора Пермского края продляться в регионе с 12 по 14 сентября. К моменту на 15:00 второго дня голосования свое мнение выразили почти 30% избирателей.
