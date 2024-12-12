Свердловские власти избавляются от актива, ранее подконтрольного крупному клану

В Свердловской области готовят к продаже мукомольный актив стоимостью 450 млн

12 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Конкуренция на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в регионе высокая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловские власти готовятся включить «Агентство по развитию рынка продовольствия» — крупнейший мукомольный актив — в план приватизации на ближайшие годы. Вместе с ним также планируется продать четверть акций «Хлебной базы №65», рассказал URA.RU осведомленный источник. Считается, что в 2010-х «Агентство» и хлебную базу контролировали представители финансово-политического клана Игоря Баринова, главы ФАДН. «Соответствующие проекты постановлений — о даче согласия на продажу 100% акций „Агентства по развитию рынка продовольствия“ и 25% акций „Хлебной базы №65“ — готовятся. Рассматривать их будут на ближайшем заседании заксобрания [20 декабря]», — пояснил собеседник. Другой источник объяснил мотивы: убытки для региона от агентства ежегодно составляют порядка 50 млн рублей, к тому же есть и другие более конкурентные хлебозаводы. Согласно данным сервиса СБИС, стоимость «Агентства по развитию рынка продовольствия» оценивается в 450 млн рублей. В 2023-м расходы превысили доходы на 18 млн рублей (969,7 млн), по прогнозам на 2024 год, доходы составят 825 млн, расходы 925 млн. Раньше агентство значилось в числе владельцев «Хлебной базы №65». Стоимость актива оценивается в 74,1 млн рублей. В прошлом году предприятие заработало 79 млн рублей, при этом расходы составили 103,6 млн. На 2024 год прогноз также стоит убыточный — доходы ожидаются на уровне 118 млн рублей, расходы на уровне 155 млн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти готовятся включить «Агентство по развитию рынка продовольствия» — крупнейший мукомольный актив — в план приватизации на ближайшие годы. Вместе с ним также планируется продать четверть акций «Хлебной базы №65», рассказал URA.RU осведомленный источник. Считается, что в 2010-х «Агентство» и хлебную базу контролировали представители финансово-политического клана Игоря Баринова, главы ФАДН. «Соответствующие проекты постановлений — о даче согласия на продажу 100% акций „Агентства по развитию рынка продовольствия“ и 25% акций „Хлебной базы №65“ — готовятся. Рассматривать их будут на ближайшем заседании заксобрания [20 декабря]», — пояснил собеседник. Другой источник объяснил мотивы: убытки для региона от агентства ежегодно составляют порядка 50 млн рублей, к тому же есть и другие более конкурентные хлебозаводы. Согласно данным сервиса СБИС, стоимость «Агентства по развитию рынка продовольствия» оценивается в 450 млн рублей. В 2023-м расходы превысили доходы на 18 млн рублей (969,7 млн), по прогнозам на 2024 год, доходы составят 825 млн, расходы 925 млн. Раньше агентство значилось в числе владельцев «Хлебной базы №65». Стоимость актива оценивается в 74,1 млн рублей. В прошлом году предприятие заработало 79 млн рублей, при этом расходы составили 103,6 млн. На 2024 год прогноз также стоит убыточный — доходы ожидаются на уровне 118 млн рублей, расходы на уровне 155 млн.