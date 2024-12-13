Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил присоединение земель Украины к территории России с аншлюсом ГДР со стороны Западной Германии в 1990 году. По его мнению, этот исторический процесс имеет схожие черты с недавними событиями по возвращению территорий.
«Возвращение наших земель на историческую Родину не более „преступно“, чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году. Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации», — заявил Медведев. Об этом он написал в своей статье для журнала «Международная жизнь».
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны 24 февраля 2022 года с экстренным сообщением. В ходе своего выступления он заявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув при этом, что задачей России не является оккупация украинских земель.
В октябре того же года Путин ратифицировал законы, касающиеся присоединения к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент российские военные продолжают свое движение в рамках указанной операции, освобождая населенные пункты. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, завершение специальной военной операции (СВО) произойдет только после реализации задач, поставленных руководством страны.
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