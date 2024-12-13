Медведев сравнил возвращение Донбасса с объединением Германии

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Медведев считает, что присоединение украинских земель к территории России похоже на воссоединение Германии
Медведев считает, что присоединение украинских земель к территории России похоже на воссоединение Германии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил присоединение земель Украины к территории России с аншлюсом ГДР со стороны Западной Германии в 1990 году. По его мнению, этот исторический процесс имеет схожие черты с недавними событиями по возвращению территорий.

«Возвращение наших земель на историческую Родину не более „преступно“, чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году. Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации», — заявил Медведев. Об этом он написал в своей статье для журнала «Международная жизнь».

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны 24 февраля 2022 года с экстренным сообщением. В ходе своего выступления он заявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув при этом, что задачей России не является оккупация украинских земель.

В октябре того же года Путин ратифицировал законы, касающиеся присоединения к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент российские военные продолжают свое движение в рамках указанной операции, освобождая населенные пункты. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, завершение специальной военной операции (СВО) произойдет только после реализации задач, поставленных руководством страны.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил присоединение земель Украины к территории России с аншлюсом ГДР со стороны Западной Германии в 1990 году. По его мнению, этот исторический процесс имеет схожие черты с недавними событиями по возвращению территорий. «Возвращение наших земель на историческую Родину не более „преступно“, чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году. Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации», — заявил Медведев. Об этом он написал в своей статье для журнала «Международная жизнь». Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны 24 февраля 2022 года с экстренным сообщением. В ходе своего выступления он заявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув при этом, что задачей России не является оккупация украинских земель. В октябре того же года Путин ратифицировал законы, касающиеся присоединения к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент российские военные продолжают свое движение в рамках указанной операции, освобождая населенные пункты. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, завершение специальной военной операции (СВО) произойдет только после реализации задач, поставленных руководством страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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