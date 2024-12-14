Юрист предупредил об изменении в правилах по субсидиям на ЖКХ

Юрист Бондарь: оформление субсидий на ЖКХ требует электронной подписи

15 декабря 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Для оформления льготы на ЖКУ заявителю понадобится электронная подпись Фото: Алексей Гущин © URA.RU Для оформления субсидий на оплату ЖКУ через портал «Госуслуги» с 25 декабря 2024 года будет необходима электронная подпись. Помимо этого, неполный комплект документов приведет к приостановке рассмотрения заявки на срок до десяти рабочих дней. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Новость по теме Коммунальные платежи резко вырастут: чего ожидать населению России в 2025-2027 «Обязательное наличие электронной подписи, усиленной неквалифицированной или квалифицированной, необходимо для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок и подлогов при подаче заявлений. Если заявитель предоставит не все документы, процесс рассмотрения его заявки может быть приостановлен. Будет дано до десяти дней на устранение выявленных недочетов», — цитирует Бондаря РИА Новости. По словам Бондаря, новые правила усложняют процедуру получения субсидий для тех, кто имеет задолженность по оплате ЖКХ. Социальные службы теперь обязаны проверять платежную историю граждан за последние три года через Государственную систему ЖКХ, а наличие судебно подтвержденной задолженности может стать основанием для отказа в льготе. Ранее URA.RU рассказало, какими субсидиями можно воспользоваться после роста тарифов ЖКУ. Они направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для оформления субсидий на оплату ЖКУ через портал «Госуслуги» с 25 декабря 2024 года будет необходима электронная подпись. Помимо этого, неполный комплект документов приведет к приостановке рассмотрения заявки на срок до десяти рабочих дней. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Обязательное наличие электронной подписи, усиленной неквалифицированной или квалифицированной, необходимо для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок и подлогов при подаче заявлений. Если заявитель предоставит не все документы, процесс рассмотрения его заявки может быть приостановлен. Будет дано до десяти дней на устранение выявленных недочетов», — цитирует Бондаря РИА Новости. По словам Бондаря, новые правила усложняют процедуру получения субсидий для тех, кто имеет задолженность по оплате ЖКХ. Социальные службы теперь обязаны проверять платежную историю граждан за последние три года через Государственную систему ЖКХ, а наличие судебно подтвержденной задолженности может стать основанием для отказа в льготе. Ранее URA.RU рассказало, какими субсидиями можно воспользоваться после роста тарифов ЖКУ. Они направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев россиян.