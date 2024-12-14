14 декабря 2024

Пермячки пожаловались на давку в роддоме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущие мамы переживают из-за отсутствия комфорта в роддоме
Будущие мамы переживают из-за отсутствия комфорта в роддоме Фото:

В родильном отделении девятой медсанчасти Перми на последних неделях беременности пациенток размещают коридорах. Будущие мамы возмущены условиями в роддоме при ГКБ им. Тверье. По их словам, роддом забит и некоторым роженицам не хватает кушеток даже в коридорах.

«Роженицы уже полмесяца спят в коридоре из-за ремонта и переполненности отделения. Около 20 женщин на поздних сроках беременности ночуют на кушетках и диване в холле. Постельное выдали, но мест нет, чтобы его расстелить. Свободные подушки и одеяла отсутствуют, а места освобождаются только с родами одной из девушек. Многие находятся на сохранении и не могут нормально отдохнуть. Будущие мамы говорят, что долго ждут направлений на госпитализацию, но их часто отправляют домой. По словам одной из пациенток, когда начинаются схватки, врачи откладывают перевод в палаты, пока это возможно. Это происходит из-за ремонта фасада, чтобы люди не дышали строительной пылью. Плюс весь роддом битком набит будущими мамами», — передает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на пациенток роддома. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Также они пожаловались на подглядывающих за ними рабочих. Минздрав Пермского края прокомментировал ситуацию с ремонтом фасада больницы, где подрядчик не заклеил окна. Это нарушение устранят, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Роддом медсанчасти №9 специализирован на помощи беременным и роженицам с наиболее сложной акушерской патологией и принятие преждевременных родов с малым сроком беременности. Ежегодно порядка шести тысяч пермяков рождается здесь.

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В родильном отделении девятой медсанчасти Перми на последних неделях беременности пациенток размещают коридорах. Будущие мамы возмущены условиями в роддоме при ГКБ им. Тверье. По их словам, роддом забит и некоторым роженицам не хватает кушеток даже в коридорах. «Роженицы уже полмесяца спят в коридоре из-за ремонта и переполненности отделения. Около 20 женщин на поздних сроках беременности ночуют на кушетках и диване в холле. Постельное выдали, но мест нет, чтобы его расстелить. Свободные подушки и одеяла отсутствуют, а места освобождаются только с родами одной из девушек. Многие находятся на сохранении и не могут нормально отдохнуть. Будущие мамы говорят, что долго ждут направлений на госпитализацию, но их часто отправляют домой. По словам одной из пациенток, когда начинаются схватки, врачи откладывают перевод в палаты, пока это возможно. Это происходит из-за ремонта фасада, чтобы люди не дышали строительной пылью. Плюс весь роддом битком набит будущими мамами», — передает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на пациенток роддома. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Также они пожаловались на подглядывающих за ними рабочих. Минздрав Пермского края прокомментировал ситуацию с ремонтом фасада больницы, где подрядчик не заклеил окна. Это нарушение устранят, сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Роддом медсанчасти №9 специализирован на помощи беременным и роженицам с наиболее сложной акушерской патологией и принятие преждевременных родов с малым сроком беременности. Ежегодно порядка шести тысяч пермяков рождается здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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