В родильном отделении девятой медсанчасти Перми на последних неделях беременности пациенток размещают коридорах. Будущие мамы возмущены условиями в роддоме при ГКБ им. Тверье. По их словам, роддом забит и некоторым роженицам не хватает кушеток даже в коридорах.
«Роженицы уже полмесяца спят в коридоре из-за ремонта и переполненности отделения. Около 20 женщин на поздних сроках беременности ночуют на кушетках и диване в холле. Постельное выдали, но мест нет, чтобы его расстелить. Свободные подушки и одеяла отсутствуют, а места освобождаются только с родами одной из девушек. Многие находятся на сохранении и не могут нормально отдохнуть. Будущие мамы говорят, что долго ждут направлений на госпитализацию, но их часто отправляют домой. По словам одной из пациенток, когда начинаются схватки, врачи откладывают перевод в палаты, пока это возможно. Это происходит из-за ремонта фасада, чтобы люди не дышали строительной пылью. Плюс весь роддом битком набит будущими мамами», — передает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на пациенток роддома. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми будущие мамы вынуждены дышать строительной пылью во время ремонта в роддоме при ГКБ им. Тверье. Также они пожаловались на подглядывающих за ними рабочих. Минздрав Пермского края прокомментировал ситуацию с ремонтом фасада больницы, где подрядчик не заклеил окна. Это нарушение устранят, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
Роддом медсанчасти №9 специализирован на помощи беременным и роженицам с наиболее сложной акушерской патологией и принятие преждевременных родов с малым сроком беременности. Ежегодно порядка шести тысяч пермяков рождается здесь.
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