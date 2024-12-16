В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики заковали в наручники 35-летнего пьяного пассажира, устроившего дебош из-за долгой проверки документов в зоне паспортного контроля. Мужчину увезли в отдел полиции, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Мужчина выражался грубой нецензурной бранью. Полицейские сделали ему замечание, однако он не отреагировал на просьбу правоохранителей. Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела. При доставлении дебошир оказывал сопротивление, в результате чего полицейские применили физическую силу и надели наручники», — пояснили в ведомстве.
В отделе дебошир отказался проходить освидетельствование. На него завели административный протокол, а 17 декабря Октябрьский райсуд назначил мужчине двое суток ареста.
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