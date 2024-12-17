Премьер Италии заявила о разработке 16-го пакета санкций против России

Евросоюз начал разработку 16-го пакета антироссийских санкций сразу после одобрения 15-го. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«Мы поддержали 15-й санкционный пакет, тогда как 16-й уже в стадии разработки», — сказала Мелони во время выступления в парламенте. Цитату приводят РИА Новости. По ее словам, новые ограничения направлены на достижение «справедливого мира» на Украине.
Премьер-министр также упомянула финансовую поддержку Украины. В ближайшее время Киеву будет выделен кредит в размере $50 млрд, который будет гарантирован за счет замороженных российских активов. Это, по словам Мелони, является важным достижением итальянского президентства в «Группе семи».
Ранее стало известно, что министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании поддержали предоставление кредита Киеву на сумму 50 миллиардов долларов в соответствии с решением стран «Группы семи». Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи, которая прошла в Берлине.
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