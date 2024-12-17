Госинспекция труда раскрыла новые подробности инцидента с пермяком, которому отрезало голову на работе

Пермяк, которому отрезало голову, успел проработать на новом месте один день
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель мини-погрузчика погиб во время уборки снега (архивное фото)
Водитель мини-погрузчика погиб во время уборки снега (архивное фото) Фото:

Водитель мини-погрузчика, которому отрезало голову на парковке у ТЦ «Радуга» в Перми, трудоустроился в новую организацию накануне своей гибели. Он вышел на работу в ООО УК «Радуга» 11 декабря.

«Мужчина трудоустроился в ООО УК „Радуга“ накануне своей гибели — 11 декабря», — рассказали perm.aif.ru в Госинспекции труда Пермского края. Инцидент произошел во время уборки техникой снега.

По данным работодателя, водитель мини-погрузчика «был раздавлен ковшом». Предварительное установлено, что погибший нарушил технику безопасности. Пермское управление Следкома РФ организовало в связи с произошедшим собственную проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель мини-погрузчика, которому отрезало голову на парковке у ТЦ «Радуга» в Перми, трудоустроился в новую организацию накануне своей гибели. Он вышел на работу в ООО УК «Радуга» 11 декабря. «Мужчина трудоустроился в ООО УК „Радуга“ накануне своей гибели — 11 декабря», — рассказали perm.aif.ru в Госинспекции труда Пермского края. Инцидент произошел во время уборки техникой снега. По данным работодателя, водитель мини-погрузчика «был раздавлен ковшом». Предварительное установлено, что погибший нарушил технику безопасности. Пермское управление Следкома РФ организовало в связи с произошедшим собственную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...