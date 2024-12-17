Водитель мини-погрузчика, которому отрезало голову на парковке у ТЦ «Радуга» в Перми, трудоустроился в новую организацию накануне своей гибели. Он вышел на работу в ООО УК «Радуга» 11 декабря.
«Мужчина трудоустроился в ООО УК „Радуга“ накануне своей гибели — 11 декабря», — рассказали perm.aif.ru в Госинспекции труда Пермского края. Инцидент произошел во время уборки техникой снега.
По данным работодателя, водитель мини-погрузчика «был раздавлен ковшом». Предварительное установлено, что погибший нарушил технику безопасности. Пермское управление Следкома РФ организовало в связи с произошедшим собственную проверку.
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