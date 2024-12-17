Генерал ФСБ Михайлов: убийство Кириллова похоже на работу зарубежных спецслужб

Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, очень похож на работу западных спецслужб. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике и генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Проработка операции была очень тщательной. За Кирилловым, судя по всему, долго следили, выбирая удобный момент для убийства. Всё указывает на работу иностранных спецслужб», — сообщил Михайлов в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что в исполнении не было ничего особенного и сложного — самодельное взрывное устройство было прикреплено к ручке самоката и подорвано пультом дистанционного управления.
Взрыв, повлекший смерть Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря в Москве. Военный эксперт и программный директор Академии политических наук Александр Степанов также сообщил, что без санкции и одобрения НАТО такая операция по ликвидации высокопоставленного офицера реализована быть не могла.
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