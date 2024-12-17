Генерал ФСБ Михайлов: убийство Кириллова похоже на работу зарубежных спецслужб

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Теракт, повлекший смерть начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, похож на тщательную работу иностранных спецслужб
Теракт, повлекший смерть начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, похож на тщательную работу иностранных спецслужб Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, очень похож на работу западных спецслужб. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике и генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Проработка операции была очень тщательной. За Кирилловым, судя по всему, долго следили, выбирая удобный момент для убийства. Всё указывает на работу иностранных спецслужб», — сообщил Михайлов в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что в исполнении не было ничего особенного и сложного — самодельное взрывное устройство было прикреплено к ручке самоката и подорвано пультом дистанционного управления.

Взрыв, повлекший смерть Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря в Москве. Военный эксперт и программный директор Академии политических наук Александр Степанов также сообщил, что без санкции и одобрения НАТО такая операция по ликвидации высокопоставленного офицера реализована быть не могла.

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Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, очень похож на работу западных спецслужб. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике и генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. «Проработка операции была очень тщательной. За Кирилловым, судя по всему, долго следили, выбирая удобный момент для убийства. Всё указывает на работу иностранных спецслужб», — сообщил Михайлов в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что в исполнении не было ничего особенного и сложного — самодельное взрывное устройство было прикреплено к ручке самоката и подорвано пультом дистанционного управления. Взрыв, повлекший смерть Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря в Москве. Военный эксперт и программный директор Академии политических наук Александр Степанов также сообщил, что без санкции и одобрения НАТО такая операция по ликвидации высокопоставленного офицера реализована быть не могла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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