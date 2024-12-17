Взрыв, повлекший гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, был устроен Украиной с одобрения спецслужб НАТО. Об этом заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«Без санкции и одобрения на уровне руководства ключевых спецслужб НАТО такая операция по ликвидации высокопоставленного офицера реализована быть не могла», — заявил Степанов в беседе с ТАСС. По его словам, в этом взрыве Украина — лишь инструмент в чужих руках.
Этот взрыв был спланированной операцией, отметил эксперт. Он подчеркнул, что генералы и руководители НАТО, принимающие соответствующие решения, не являются неуязвимыми. Также Степанов напомнил, что Кириллов неоднократно разоблачал преступную военную биологическую программу США и сеть их биолабораторий на постсоветских территориях.
Взрыв, при котором погибли Кириллов и Поликарпов, произошел утром 17 декабря во дворе Рязанского проспекта в Москве. Предварительно, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что доказательства, приводимые начальником РХБЗ ВС РФ, были слишком болезненными и угрожающими для определенных лиц.
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