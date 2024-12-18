В Азербайджане высказались о размещении турецкой военной базы

В якобы создании турецкой военной базы в Азербайджане нет необходимости. Подобные вбросы в СМИ являются политическими спекуляциями, сообщил президент республики Ильхам Алиев.
«Нет, не нужна. Это если коротко, если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то должен сказать, что потребности в этом нет», — заявил Алиев в разговоре с журналистом ВГТРК Дмитрием Киселевым. Его слова передает РИА «Новости».
Ильхам Алиев добавил, что военное сотрудничество Азербайджана и Турции реализуется с момента восстановления независимости республики в 1992 году. За более чем 30 лет Анкара и ее военные структуры достаточно сильно помогли модернизировать азербайджанскую армию и привели ее к высоким стандартам.
Ранее в сети начала распространяться информация о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Азербайджана может появиться турецкая военная база. При этом эксперты в самом Азербайджане утверждали, что турецкая база там не появится, поскольку в ней нет необходимости.
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