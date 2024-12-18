В Азербайджане высказались о размещении турецкой военной базы

Глава Азербайджана Алиев опроверг слухи о создании в стране военной базы Турции
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Ильхам Алиев заявил, что слухи о создании в Азербайджане турецкой военной базы - это политические спекуляции
Ильхам Алиев заявил, что слухи о создании в Азербайджане турецкой военной базы - это политические спекуляции Фото:

В якобы создании турецкой военной базы в Азербайджане нет необходимости. Подобные вбросы в СМИ являются политическими спекуляциями, сообщил президент республики Ильхам Алиев. 

«Нет, не нужна. Это если коротко, если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то должен сказать, что потребности в этом нет», — заявил Алиев в разговоре с журналистом ВГТРК Дмитрием Киселевым. Его слова передает РИА «Новости».  

Ильхам Алиев добавил, что военное сотрудничество Азербайджана и Турции реализуется с момента восстановления независимости республики в 1992 году. За более чем 30 лет Анкара и ее военные структуры достаточно сильно помогли модернизировать азербайджанскую армию и привели ее к высоким стандартам. 

Ранее в сети начала распространяться информация о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что  на территории Азербайджана может появиться турецкая военная база. При этом эксперты в самом Азербайджане утверждали, что турецкая база там не появится, поскольку в ней нет необходимости.

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В якобы создании турецкой военной базы в Азербайджане нет необходимости. Подобные вбросы в СМИ являются политическими спекуляциями, сообщил президент республики Ильхам Алиев.  «Нет, не нужна. Это если коротко, если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то должен сказать, что потребности в этом нет», — заявил Алиев в разговоре с журналистом ВГТРК Дмитрием Киселевым. Его слова передает РИА «Новости».   Ильхам Алиев добавил, что военное сотрудничество Азербайджана и Турции реализуется с момента восстановления независимости республики в 1992 году. За более чем 30 лет Анкара и ее военные структуры достаточно сильно помогли модернизировать азербайджанскую армию и привели ее к высоким стандартам.  Ранее в сети начала распространяться информация о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что  на территории Азербайджана может появиться турецкая военная база. При этом эксперты в самом Азербайджане утверждали, что турецкая база там не появится, поскольку в ней нет необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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