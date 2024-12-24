Происшествия Екатеринбуржец улетел за границу и загадочно пропал Инженер из Екатеринбурга улетел в командировку и перестал выходить на связь 25 декабря 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Мужчина загадочно исчез в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инженер из Екатеринбурга Андрей Вельмякин улетел в командировку в Белоруссию и там пропал. Начат розыск, рассказал URA.RU источник. «47-летний мужчина улетел по рабочим делам в Минск еще 16 декабря, остановился там в апартаментах на улице Дзержинского. Последний раз соседи видели его 19 числа», — объяснил собеседник агентства. Где сейчас находится уралец, неизвестно. Двери в его номер остались открыты, внутри лежат паспорт и телефон. Начат розыск пропавшего гражданина РФ. Андрей Вельмякин пропал в Минске Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Инженер из Екатеринбурга Андрей Вельмякин улетел в командировку в Белоруссию и там пропал. Начат розыск, рассказал URA.RU источник. «47-летний мужчина улетел по рабочим делам в Минск еще 16 декабря, остановился там в апартаментах на улице Дзержинского. Последний раз соседи видели его 19 числа», — объяснил собеседник агентства. Где сейчас находится уралец, неизвестно. Двери в его номер остались открыты, внутри лежат паспорт и телефон. Начат розыск пропавшего гражданина РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям