24 декабря 2024

Екатеринбуржец улетел за границу и загадочно пропал

Инженер из Екатеринбурга улетел в командировку и перестал выходить на связь
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Мужчина загадочно исчез в Белоруссии Фото:

Инженер из Екатеринбурга Андрей Вельмякин улетел в командировку в Белоруссию и там пропал. Начат розыск, рассказал URA.RU источник.

«47-летний мужчина улетел по рабочим делам в Минск еще 16 декабря, остановился там в апартаментах на улице Дзержинского. Последний раз соседи видели его 19 числа», — объяснил собеседник агентства.

Где сейчас находится уралец, неизвестно. Двери в его номер остались открыты, внутри лежат паспорт и телефон. Начат розыск пропавшего гражданина РФ.

Андрей Вельмякин пропал в Минске
Андрей Вельмякин пропал в Минске
Фото:

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Инженер из Екатеринбурга Андрей Вельмякин улетел в командировку в Белоруссию и там пропал. Начат розыск, рассказал URA.RU источник. «47-летний мужчина улетел по рабочим делам в Минск еще 16 декабря, остановился там в апартаментах на улице Дзержинского. Последний раз соседи видели его 19 числа», — объяснил собеседник агентства. Где сейчас находится уралец, неизвестно. Двери в его номер остались открыты, внутри лежат паспорт и телефон. Начат розыск пропавшего гражданина РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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