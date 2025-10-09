09 октября 2025

«Сима-ленд» закатит масштабный праздник в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 11 и 12 октября пройдет масштабный праздник с участием военно-патриотических клубов, спортивных организаций и МЧС России. Как признались представители компании «Сима-ленд», мероприятие позволит детям и их родителям поближе познакомиться с работой спасателей.

«Мы постарались объединить на одной площадке столько активностей, чтобы выходные для тагильчан прошли максимально интересно и с пользой. Это отличная возможность для детей и взрослых поближе познакомиться с работой спасателей, приобщиться к спорту и патриотическому воспитанию и просто весело провести время всей семьей», — отметили организаторы праздника.

Гостей будут ждать на площадке по адресу Свердловское шоссе, 31 — с 10 до 18 часов. Программа мероприятия:

«Монолит»

Военно-патриотический клуб проведет мастер-классы по сборке и разборке оружия. Гости смогут пострелять в тире.

«Лебяжинец»

Представители спортклуба организуют зону для армрестлинга. Проведут спортивные игры и показательные выступления спортсменов.

Детский развлекательный центр

11 октября детей ждет интерактивная программа с аниматорами в костюмах. Будут веселые игры, а также памятное фото.

«Эники-Беники»

Аниматоры детского центра будут выступать 12 октября до 16 часов. Они вовлекут детей в подвижные игры с реквизитом.

МЧС России

Спасатели расскажут о своей работе, дадут примерить боевую экипировку. Если погода будет хорошей, то гостям дадут возможность потушить условный пожар из настоящего пожарного рукава.

Красный крест и медицина катастроф

Представители организации и медики проведут лекции по оказанию первой помощи, дадут рекомендации, измерят артериальное давление. Также дадут отработать новые знания в области сердечно-легочной реанимации на специальном манекене.

