«Сима-ленд» закатит масштабный праздник в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 11 и 12 октября пройдет масштабный праздник с участием военно-патриотических клубов, спортивных организаций и МЧС России. Как признались представители компании «Сима-ленд», мероприятие позволит детям и их родителям поближе познакомиться с работой спасателей.
«Мы постарались объединить на одной площадке столько активностей, чтобы выходные для тагильчан прошли максимально интересно и с пользой. Это отличная возможность для детей и взрослых поближе познакомиться с работой спасателей, приобщиться к спорту и патриотическому воспитанию и просто весело провести время всей семьей», — отметили организаторы праздника.
Гостей будут ждать на площадке по адресу Свердловское шоссе, 31 — с 10 до 18 часов. Программа мероприятия:
«Монолит»
Военно-патриотический клуб проведет мастер-классы по сборке и разборке оружия. Гости смогут пострелять в тире.
«Лебяжинец»
Представители спортклуба организуют зону для армрестлинга. Проведут спортивные игры и показательные выступления спортсменов.
Детский развлекательный центр
11 октября детей ждет интерактивная программа с аниматорами в костюмах. Будут веселые игры, а также памятное фото.
«Эники-Беники»
Аниматоры детского центра будут выступать 12 октября до 16 часов. Они вовлекут детей в подвижные игры с реквизитом.
МЧС России
Спасатели расскажут о своей работе, дадут примерить боевую экипировку. Если погода будет хорошей, то гостям дадут возможность потушить условный пожар из настоящего пожарного рукава.
Красный крест и медицина катастроф
Представители организации и медики проведут лекции по оказанию первой помощи, дадут рекомендации, измерят артериальное давление. Также дадут отработать новые знания в области сердечно-легочной реанимации на специальном манекене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!