Популярный рэпер обвинил организаторов в срыве концерта в Екатеринбурге

Рэпер MAYOT (настоящее имя Артем Никитин) отменил концерт в Екатеринбурге и еще девяти городах России. Музыкант пояснил, что тур пришлось прервать из-за организаторов.
«Ребята, вынужден сообщить, что часть моих концертов, запланированных на эту осень, не состоятся. К сожалению, несмотря на все усилия, которые приложила наша команда, концерты в выделенных городах отменены по вине организатора. Остальные концерты и сольники в Москве и Питере пройдут по плану, без изменений», — написал рэпер в соцсетях.
Осенью MAYOT должен был выступить в Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе, Омске и Новосибирске. Организаторы лишь предупредили об отмене и сообщили, что вернуть билеты можно по месту их приобретения.
Ранее исполнительница романсов и русского шансона Любовь Успенская также отменила концерт в Екатеринбурге. Виной всему стал перелом руки. Певице сделали срочную операцию — ей установили специальные швейцарские пластины.
