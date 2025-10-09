09 октября 2025

Стало известно, когда простятся с магистрантом УрГЭУ из Ливии, чей труп нашли в общежитии

С магистрантом УрГЭУ, скончавшимся в Екатеринбурге, простятся 11 октября
Саид скончался 2 октября
Друзья простятся с магистрантом Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из Ливии Саида Муавиа Мукхтара Сулимана 11 октября в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил его знакомый.

«Прощание состоится в десять утра. Ожидается, что там будет много людей», — сообщил собеседник агентства.

Трагедия произошла 2 октября в общежитии вуза. Ночью у молодого человека произошел приступ астмы. Спасти его не удалось, говорили в пресс-службе УрГЭУ. В столице Урала Саид проживал последние семь лет. «Саид зарекомендовал себя как отзывчивый и активный студент. В 2024 году он участвовал в акции „Вальс Победы“, помогал иностранным студентам адаптироваться к учебному процессу», — говорили URA.RU в вузе.

