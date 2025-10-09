Популярный в Екатеринбурге фестиваль сменит прописку

Фестиваль светового искусства «Не темно», который пройдет 14 и 15 февраля, вновь переедет на новую площадку. В 2026 году событие со световыми инсталляциями обоснуется в Летнем парке Уралмаш, сообщили организаторы.
«Мы не первый раз уходим из центра города и открываем для себя и, как нам кажется, для многих жителей Екатеринбурга тоже, новые интересные пространства. Провести зимний фестиваль в летнем парке уже звучит интересно. И мы любим проводить „Не темно“ в парках. Кроме того, история парка и история Уралмаша, как сами по себе, так и относительно друг друга — прекрасные примеры взаимодействия личного и общественного», — пояснила выбор нового места куратор фестиваля Евгения Никитина.
Темой будущего события станет «Мой общий дом». Участникам предлагают рассмотреть вопросы границ личного в общественном пространстве — как в физическом, так и ментальном плане. Также художники смогут поразмышлять, как тема отражается в архитектуре, истории, психологии, педагогических и миграционных процессах.
В 2025 году фестиваль проходил в парке возле ТРЦ «Радуга Парк». Также мероприятие проводили в парке Маяковского, Харитоновском парке и на Уктусе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!