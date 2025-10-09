09 октября 2025

Екатеринбуржцам станет проще улететь во Вьетнам

Число рейсов из Екатеринбурга в Нячанг станет больше с 17 ноября
Авиакомпания Azur Air увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам). Полетная программа перевозчика начнется 17 ноября, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейсы в аэропорт Камрань будут выполняться с частотой два раза в 12 дней на воздушных судах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса», — пояснили там. Продажу туров с новыми рейсами уже открыли.

Недавно прямые рейсы из уральской столицы в Нячанг запустил «Аэрофлот». Вылеты авиакомпания будет осуществлять дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Обратно получится улететь во вторник и субботу.

