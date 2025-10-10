Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира на Филиппинах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир пройдет в конце октября
Турнир пройдет в конце октября Фото:

Боксер команды RCC Boxing Promotions (основанна «Русской медной компанией») Георгий Юновидов сразится за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Турнир «Триллер в Маниле» пройдет 29 октября на Филиппинах. Юновидов проведет бой с американцем Джоном Кантреллов. Победитель заберет титул IBA.PRO.

Другого бойца RCC Вадима Тукова ждет противостояние против Сены Агбеко из США. В этом поединке определится обладатель титула IBA.PRO Intercontinental.

«Интересно, что боксеры часто выступают на одних турнирах. В последний раз они выходили на ринг этим летом в Екатеринбурге, когда RCC проводила шоу на арене Дворца игровых видов спорта», — отметили в RCC.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боксер команды RCC Boxing Promotions (основанна «Русской медной компанией») Георгий Юновидов сразится за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Турнир «Триллер в Маниле» пройдет 29 октября на Филиппинах. Юновидов проведет бой с американцем Джоном Кантреллов. Победитель заберет титул IBA.PRO. Другого бойца RCC Вадима Тукова ждет противостояние против Сены Агбеко из США. В этом поединке определится обладатель титула IBA.PRO Intercontinental. «Интересно, что боксеры часто выступают на одних турнирах. В последний раз они выходили на ринг этим летом в Екатеринбурге, когда RCC проводила шоу на арене Дворца игровых видов спорта», — отметили в RCC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...