Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира на Филиппинах

Боксер команды RCC Boxing Promotions (основанна «Русской медной компанией») Георгий Юновидов сразится за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
Турнир «Триллер в Маниле» пройдет 29 октября на Филиппинах. Юновидов проведет бой с американцем Джоном Кантреллов. Победитель заберет титул IBA.PRO.
Другого бойца RCC Вадима Тукова ждет противостояние против Сены Агбеко из США. В этом поединке определится обладатель титула IBA.PRO Intercontinental.
«Интересно, что боксеры часто выступают на одних турнирах. В последний раз они выходили на ринг этим летом в Екатеринбурге, когда RCC проводила шоу на арене Дворца игровых видов спорта», — отметили в RCC.
