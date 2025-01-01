Школы, дороги и пляж: что построят в Тюмени в 2025 году

Жителям Тюмени 2025 год принесет много новых, в том числе долгожданных, построек. Детские сады, школы, первый бесплатный городской пляж и самый большой корпус Тюменского государственного университета — все эти объекты начнут возводить или уже откроют в наступившем году. Какие дороги и здания появятся в городе — в материале URA.RU.
Дороги
В 2025 году продолжится строительство дорог в микрорайонах Комаровский, Велижанский, Казарово и Березняковский. Капитальный ремонт дорог проведут на улице Ишимской (Мелиораторов), Пражской и в районе СНТ «Ясень» и «Моторостроители». Кроме того, продолжится масштабная реконструкция улицы Ленина до Первомайской, далее займутся отрезком до Профсоюзной.
На 2025-2026 годы запланирован ремонт путепровода через железную дорогу на 50 лет ВЛКСМ в створе Мельникайте. Также отремонтируют наземный пешеходный переход через железнодорожную магистраль в створе Мориса Тореза и сделают переход по улице Федюнинского.
В конце прошлого года губернатор региона Александр Моор анонсировал начало строительства второй объездной. Протяженность четырехполосной трассы составит более 20 километров, а реализовать проект должны до 2030 года.
Общественные пространства и парки
Пять новых мест для прогулок также благоустроят уже в этом году: в районе улицы Юрия Семовских, 8, бульвар Петра Ершова по проезду Солнечный, на Карла Маркса, 110а, по проезду Геологоразведчиков, 10 и по улице Мельничной, 21. Еще одним долгожданным событием станет завершение строительства Комарово-парка, который будет интересен тюменцам любых возрастов. Здесь и лыжная база, и скейт-площадка, игровые зоны для детей. От мангальных зон, которые ранее присутствовали в проекте, решили отказаться. Но их будет много в Плехановском бору.
Детские сады и школы
В новом году откроют детский сад в ЖК «Легенда парк» и школу в Березняковском. Также введут в эксплуатацию образовательные учреждения в районе Мелиораторов. Капитальный ремонт проведут в школе №42 (Монтажников, 10), лицее №93 (проезд Геологоразведчиков, 10) и детском саду №42 (Депутатская, 129а). Также завершат работы в школе №22 (Садовая, 109).
Бесплатный пляж и новый корпус ТюмГУ
Первый городской пляж начнет работать уже в этом году. Возле озера Круглое 12 тысяч квадратных метров засыплют песком. Разместиться здесь смогут 1 200 человек. Это будет экологичный пляж, заехать на его территорию на машине нельзя. На обустройство зоны отдыха потратили около семи миллионов рублей.
Также откроет свои двери новый корпус ТюмГУ. Площадь пятиэтажного здания превышает 33 тысячи квадратных метров, корпус станет самым большим в университете. Учиться здесь смогут три тысячи студентов первого и второго курсов в две смены. Внутри 19 аудиторий, 36 учебных классов, 14 компьютерных кабинетов, на первом этаже — буфет на 300 человек, на последнем — актовый зал на 586 мест.
Приступят и к строительству снежного полигона на улице Тополиной. На него потратят около 1,2 миллиарда рублей.
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