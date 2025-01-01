01 января 2025

Губернатор ХМАО вместе с семьей сходил в этномузей

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Руслан Кухарук посетил этномузей вместе с семьей
Руслан Кухарук посетил этномузей вместе с семьей Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вместе с семьей посетил этномузей Торум Маа в Ханты-Мансийске. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Сегодняшний день оказался насыщенным и запоминающимся благодаря визиту в этнографический музей под открытым небом „Торум Маа“. Вместе с семьей посетили программу проекта „Стойбище приглашает“. Прикоснулись к культуре наших северных народов, попробовали свои силы в национальных забавах», — написал Кухарук. Кроме того, глава региона вместе со своими родными попробовал блюда из оленины и рыбу, приготовленную по традиционным рецептам коренных народов Севера.

Губернатор также осмотрел новый дом на территории туристического комплекса — в здании на 240 квадратов можно будет проводить культурные мероприятия, мастер-классы и семинары. Кухарук отметил, что туризм одно из самых перспективных направлений в Югре.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вместе с семьей посетил этномузей Торум Маа в Ханты-Мансийске. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Сегодняшний день оказался насыщенным и запоминающимся благодаря визиту в этнографический музей под открытым небом „Торум Маа“. Вместе с семьей посетили программу проекта „Стойбище приглашает“. Прикоснулись к культуре наших северных народов, попробовали свои силы в национальных забавах», — написал Кухарук. Кроме того, глава региона вместе со своими родными попробовал блюда из оленины и рыбу, приготовленную по традиционным рецептам коренных народов Севера. Губернатор также осмотрел новый дом на территории туристического комплекса — в здании на 240 квадратов можно будет проводить культурные мероприятия, мастер-классы и семинары. Кухарук отметил, что туризм одно из самых перспективных направлений в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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