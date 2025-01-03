Названы мотивы преступника, взорвавшего Tesla у отеля Трампа

NYP: Ливельсбергер взорвал Tesla у отеля Трампа после расставания с женой
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Подозреваемый в теракте в Лас-Вегасе расстался с женой, что и могло стать причиной совершения преступления
Подозреваемый в теракте в Лас-Вегасе расстался с женой, что и могло стать причиной совершения преступления Фото:

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе, 37-летний Мэтью Ливельсбергер, мог совершить теракт из-за расставания с женой. Она подозревала его в измене. Об этом сообщило The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

«Жена солдата сухопутных войск, подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду [1 января], рассталась с ним за шесть дней до [происшествия]», — говорится в материале. Отмечается, что на следующий день после Рождества и расставания с супругой Мэтью Ливельсбергер уехал из дома в Колорадо-Спрингс. Его жена подозревала, что мужчина изменил ей. При этом у них есть дочь. 

В результате теракта у отеля избранного президента США Дональда Трампа погиб один человек, еще семеро были ранены. Отмечается, что подозреваемый Ливельсбергер — сержант спецназа американской армии, на момент совершения преступления он находился в отпуске от службы, передает 360.ru. 

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Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе, 37-летний Мэтью Ливельсбергер, мог совершить теракт из-за расставания с женой. Она подозревала его в измене. Об этом сообщило The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.  «Жена солдата сухопутных войск, подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду [1 января], рассталась с ним за шесть дней до [происшествия]», — говорится в материале. Отмечается, что на следующий день после Рождества и расставания с супругой Мэтью Ливельсбергер уехал из дома в Колорадо-Спрингс. Его жена подозревала, что мужчина изменил ей. При этом у них есть дочь.  В результате теракта у отеля избранного президента США Дональда Трампа погиб один человек, еще семеро были ранены. Отмечается, что подозреваемый Ливельсбергер — сержант спецназа американской армии, на момент совершения преступления он находился в отпуске от службы, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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