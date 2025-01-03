Названы мотивы преступника, взорвавшего Tesla у отеля Трампа

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе, 37-летний Мэтью Ливельсбергер, мог совершить теракт из-за расставания с женой. Она подозревала его в измене. Об этом сообщило The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Жена солдата сухопутных войск, подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду [1 января], рассталась с ним за шесть дней до [происшествия]», — говорится в материале. Отмечается, что на следующий день после Рождества и расставания с супругой Мэтью Ливельсбергер уехал из дома в Колорадо-Спрингс. Его жена подозревала, что мужчина изменил ей. При этом у них есть дочь.
В результате теракта у отеля избранного президента США Дональда Трампа погиб один человек, еще семеро были ранены. Отмечается, что подозреваемый Ливельсбергер — сержант спецназа американской армии, на момент совершения преступления он находился в отпуске от службы, передает 360.ru.
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