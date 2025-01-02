В США произошло уже три нападения в первые дни нового года: почему это происходит

В первый день нового года в Соединенных Штатах были зафиксированы три происшествия. В Новом Орлеане автомобиль грузового типа врезался в собравшихся людей. В Лас-Вегасе у отеля избранного президента США Дональда Трампа произошел взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck. Также в нью-йоркском ночном клубе произошла стрельба. По мнению американского политолога Эрла Расмуссена, эти теракты могут нести в себе послание новоизбранному президенту Штатов. Почему в США происходят нападения и кто за этим стоит — в материале URA.RU.
Грузовик наехал на толпу в Новом Орлеане
В Новом Орлеане произошло трагическое происшествие на улице Бурбон-стрит, где отмечали наступление Нового года. Грузовик внезапно въехал в толпу празднующих, после чего водитель начал стрелять в людей. Согласно данным местных властей, в результате атаки погибли не менее 10 человек. Водитель был ликвидирован полицией после того, как он вышел из автомобиля с оружием.
Взрыв кибертрека у башни Трампа в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе произошел взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck у Trump International Hotel, который принадлежит Дональду Трампу, избранному президенту Соединенных Штатов, сообщает Mirror. В результате происшествия скончался один человек, и еще семь получили травмы. В салоне автомобиля полиция обнаружила канистры с горючим и пиротехнику. Отмечается, что машина была взята в аренду в Колорадо. Также установлено, что за рулем Tesla находился 37-летний Мэтью Ливельсбергер, бывший военнослужащий американской армии, передает telegram-канал Shot.
Стрельба в ночном клубе в Нью-Йорке
В нью-йоркском ночном клубе Amazura произошло происшествие со стрельбой, в результате которого пострадали 10 человек, сообщает издание DailyMail. Три пострадавших с огнестрельными ранениями обратились за медицинской помощью. По данным правоохранительных органов, в среду вечером перед клубом находилось около 80 человек, ожидающих входа. В это время к ним подошла группа из двух-трех человек, которая открыла огонь по собравшимся. На месте происшествия были найдены несколько гильз.
Почему происходят нападения
Происшествия в Лас-Вегасе и Новом Орлеане могут служить предостережением для новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил американский политолог Эрл Расмуссен. По его словам, имеется ряд совпадений, указывающих на то, что за атаками может стоять одна и та же группировка.
Илон Маск, известный американский миллиардер и предприниматель, также выразил мнение о связи между происшествиями. Он отметил, что оба автомобиля были арендованы через сервис Turo. Президент США Джо Байден также подтвердил возможную взаимосвязь данных событий.
В то же время Дональд Трамп, избранный президент Штатов, связал наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников. Он заверил, что его администрация окажет всестороннюю поддержку Новому Орлеану в проведении расследования и последующем восстановлении.
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