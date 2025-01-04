04 января 2025
03 января 2025

Пермский боец СВО поздравил жителей России с Новым годом на федеральном ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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2024 год запомнился историями героизма, проявленного российскими солдатами на передовой
2024 год запомнился историями героизма, проявленного российскими солдатами на передовой Фото:

Лейтенант Максим Черенев из Пермского края поздравил с Новым годом всех жителей страны на телеканале «Россия». Об этом сообщил глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев. 

«Большая гордость всего Верещагинского округа, истинный патриот — лейтенант Максим Черенев. Родом боец из деревни Тюриково. Сейчас он находится на передовой, защищает Отечество и отстаивает безопасность и интересы нашей Родины. В коротком видеоролике — история танкиста, который после тяжелых боев не только выстоял, но и стал командиром штурмового взвода. Пример мужества, стойкости и самоотверженности», — написал глава округа в своем telegram-канале.

В передаче федерального ТВ уточняется, что группа Лейтенанта Черенева из шести человек штурмовала опорник. Четверо суток мотострелки удерживали позиции до подхода основных сил. 

«С Новым годом! Все будет хорошо. И мы обязательно вернемся домой с победой», — сказал Максим Черенев. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление с передовой опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Лейтенант Максим Черенев из Пермского края поздравил с Новым годом всех жителей страны на телеканале «Россия». Об этом сообщил глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.  «Большая гордость всего Верещагинского округа, истинный патриот — лейтенант Максим Черенев. Родом боец из деревни Тюриково. Сейчас он находится на передовой, защищает Отечество и отстаивает безопасность и интересы нашей Родины. В коротком видеоролике — история танкиста, который после тяжелых боев не только выстоял, но и стал командиром штурмового взвода. Пример мужества, стойкости и самоотверженности», — написал глава округа в своем telegram-канале. В передаче федерального ТВ уточняется, что группа Лейтенанта Черенева из шести человек штурмовала опорник. Четверо суток мотострелки удерживали позиции до подхода основных сил.  «С Новым годом! Все будет хорошо. И мы обязательно вернемся домой с победой», — сказал Максим Черенев.  Ранее URA.RU рассказывало о том, пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление с передовой опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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