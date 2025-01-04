Пермский боец СВО поздравил жителей России с Новым годом на федеральном ТВ

Лейтенант Максим Черенев из Пермского края поздравил с Новым годом всех жителей страны на телеканале «Россия». Об этом сообщил глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.
«Большая гордость всего Верещагинского округа, истинный патриот — лейтенант Максим Черенев. Родом боец из деревни Тюриково. Сейчас он находится на передовой, защищает Отечество и отстаивает безопасность и интересы нашей Родины. В коротком видеоролике — история танкиста, который после тяжелых боев не только выстоял, но и стал командиром штурмового взвода. Пример мужества, стойкости и самоотверженности», — написал глава округа в своем telegram-канале.
В передаче федерального ТВ уточняется, что группа Лейтенанта Черенева из шести человек штурмовала опорник. Четверо суток мотострелки удерживали позиции до подхода основных сил.
«С Новым годом! Все будет хорошо. И мы обязательно вернемся домой с победой», — сказал Максим Черенев.
Ранее URA.RU рассказывало о том, пермские бойцы СВО поздравили земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление с передовой опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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