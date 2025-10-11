11 октября 2025

Организаторы пермской сети проституции отделались штрафами

В Перми вынесен приговор по делу об организации проституции: восемь участников преступной группы, действовавшей с 2022 года, получили штрафы до 350 тысяч рублей. С материалами дела знакомит Дзержинский районный суд. 

«Суд вынес приговор восьмерым фигурантам, признанным виновными по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса РФ (организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией). Все подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке. Каждому из восьмерых осужденных назначено наказание в виде штрафа: от 250 до 350 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Как установило следствие, в период с весны 2022 года по апрель 2024 года один из пермяков организовал преступную группу, занимавшуюся доставкой девушек клиентам в бани и сауны города. Группа функционировала как бизнес-структура: были наняты водители для приема заказов и расчетов, разработаны прайс-листы и система штрафов за нарушение рабочей дисциплины. За два года через эту схему прошло более двадцати девушек, работавших по личному согласию.

Ранее в Пермском крае завершилось расследование другого уголовного дела, связанного с деятельностью организованной группы: трое жителей региона обвиняются в масштабном незаконном обналичивании денег через фирмы-однодневки. Сумма фиктивных платежных поручений превысила 160 миллионов рублей, а уголовное дело насчитывает 52 тома. Материалы этого дела также переданы в суд для рассмотрения по существу.

