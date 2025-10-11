На Камской ГЭС завершили ремонт гидроагрегата №6

На Камской ГЭС завершили капитальный ремонт гидроагрегата №6, который стал вторым обновленным энергоблоком станции в 2025 году. Об этом сообщается на сайте станции.
«Энергетики Камской ГЭС завершили капитальный ремонт гидроагрегата №6. На энергоблоке выполнен типовой объем работ, включавший ремонт проточной части, рабочего колеса, направляющего аппарата и устранение дефектов в системе регулирования. Работы проводились в рамках программы комплексной модернизации РусГидро», — рассказали в Камской ГЭС.
Параллельно на гидроагрегате №6 начата реализация шестилетнего инвестиционного проекта по техническому перевооружению систем возбуждения. Специалисты завершили монтаж и пуско-наладочные работы современной микропроцессорной системы, пришедшей на смену устаревшему оборудованию. Это позволит повысить надежность работы агрегата и снизить эксплуатационные затраты.
Гидроагрегат №6 стал вторым по счету, отремонтированным на Камской ГЭС в 2025 году — ранее был обновлен гидроагрегат №7, а в настоящее время проводится капитальный ремонт гидроагрегата №19. Все работы направлены на повышение надежности энергетического оборудования станции.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Камской ГЭС стартовал самый масштабный ремонт 2025 года — энергетики приступили к капитальному восстановлению гидроагрегата №19, который продлится до марта 2026 года. Работа над агрегатом №6 началась в августе текущего года.
