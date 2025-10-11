11 октября 2025

На Камской ГЭС завершили ремонт гидроагрегата №6

Энергетики Камской ГЭС ввели в строй обновленный гидроагрегат после капремонта
Камская ГЭС модернизирует оборудование
Камская ГЭС модернизирует оборудование

На Камской ГЭС завершили капитальный ремонт гидроагрегата №6, который стал вторым обновленным энергоблоком станции в 2025 году. Об этом сообщается на сайте станции. 

«Энергетики Камской ГЭС завершили капитальный ремонт гидроагрегата №6. На энергоблоке выполнен типовой объем работ, включавший ремонт проточной части, рабочего колеса, направляющего аппарата и устранение дефектов в системе регулирования. Работы проводились в рамках программы комплексной модернизации РусГидро», — рассказали в Камской ГЭС.

Параллельно на гидроагрегате №6 начата реализация шестилетнего инвестиционного проекта по техническому перевооружению систем возбуждения. Специалисты завершили монтаж и пуско-наладочные работы современной микропроцессорной системы, пришедшей на смену устаревшему оборудованию. Это позволит повысить надежность работы агрегата и снизить эксплуатационные затраты.

Гидроагрегат №6 стал вторым по счету, отремонтированным на Камской ГЭС в 2025 году — ранее был обновлен гидроагрегат №7, а в настоящее время проводится капитальный ремонт гидроагрегата №19. Все работы направлены на повышение надежности энергетического оборудования станции.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Камской ГЭС стартовал самый масштабный ремонт 2025 года — энергетики приступили к капитальному восстановлению гидроагрегата №19, который продлится до марта 2026 года. Работа над агрегатом №6 началась в августе текущего года. 

