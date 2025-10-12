Мизулина бьет тревогу: школьников Соликамска склоняют к преступлениям

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявление в правоохранительные органы в связи с распространением террористических угроз среди школьников. Как сообщила Мизулина, информация о каналах с угрозами и предложениями совершить преступления за оплату, адресованных детям в Соликамске (Пермский край), передана для дальнейшей проверки.
«Информацию о каналах с угрозами направили в правоохранительные органы. Передали информацию о рассылке в личные сообщения детям в городе Соликамск предложений совершить преступление за оплату. Посты я публикую для ребят из тех регионов, где распространяется инфо о создании таких каналов. Они мне бесконечно присылают в предложку ссылки на эти каналы. Волнуются и боятся идти в школу», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Мизулина также подчеркнула, что цель создателей таких ресурсов — нарушить учебный процесс, а также парализовать деятельность правоохранительных органов. Она призвала детей и их родителей сохранять спокойствие и не разводить панику.
