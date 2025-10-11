11 октября 2025
10 октября 2025

В Пермском крае подвели итоги операции по борьбе с наркорастениями

В Пермском крае полиция уничтожила более трех гектаров запрещенных растений
Пермячка выращивала мак на своем участке
Полиция Пермского края за лето 2025 года уничтожила более трех гектаров дикорастущих наркосодержащих растений и выявила свыше сотни очагов их произрастания. Итоги межведомственной операции «Мак-2025» подвела пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Обнаружено на территории края свыше 100 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, произраставших на площади около трех гектаров. Все посевы уничтожены. Выявлено 140 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, задержано 30 человек. Из оборота изъято более четырех килограммов наркосодержащих растений и грибов», — сообщили в пресс-службе.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность 47-летней жительницы села Коса, на участке которой в августе обнаружили 79 кустов мака. Экспертиза подтвердила, что растения содержат наркотические вещества. По словам женщины, она не высаживала мак целенаправленно, однако ухаживала за ним. Отмечается, что в рамках операции «Мак-2025» в регионе выявлено около 300 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

